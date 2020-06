Callejon-Napoli, c’è l’accordo. Lo spagnolo estende il contratto fino ad agosto

Raggiunta l’intesa tra il club partenopeo e l'esterno offensivo che era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: sarà a disposizione di Rino Gattuso fino al termine dell'attuale stagione

Alla fine ha vinto il buonsenso. José Callejon giocherà nel Napoli fino al termine dell’attuale stagione. Secondo Sky Sport, l’esterno spagnolo, in scadenza il prossimo 30 giugno, estenderà il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis per i prossimi due mesi e sarà così a disposizione di Rino Gattuso per le restanti partite del Napoli impegnato nella corsa all’Europa, oltre che nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona di Lionel Messi.

Prima che il lockdown fermasse il mondo del pallone Callejon, attraverso il suo agente Quilon, non aveva accettato la proposta di rinnovo biennale offerta dal Napoli, più o meno alle stesse cifre di quello in scadenza, ovvero circa 3 milioni netti all’anno. Il 33enne di origine andaluse aveva ricevuto un paio di offerte, fra Siviglia e Valencia, per concludere la carriera in patria. Con l’emergenza Coronavirus, ovviamente, tutto era stato messo in stand-by, salvo poi riprendere a inizio giugno il tira e molla con la dirigenza. Le lacrime del giocatore dopo il triplice fischio della finale di Coppa Italia sono state seguite da giorni di gelo, in cui il procuratore ha cercato di strappare una particolare (e costosa) copertura assicurativa, visto che in caso di infortunio Callejon si sarebbe ritrovato senza contratto e garanzie.

A quattro giorni dalla scadenza, è arrivato l’accordo grazie anche all’aiuto di Gennaro Gattuso. L'ex Real Madrid ha rinunciato a qualsiasi indennizzo economico, ma ha ottenuto la copertura. Josè, atterrato ai piedi del Vesuvio nel 2013 sotto la guida di Rafa Benitez, completerà la sua settima annata in azzurro. Sperando che la sua storia d'amore con Napoli si chiuda il più tardi possibile.

