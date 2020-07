Edicola: Juve, Sarri resta solo con lo Scudetto. Il City tenta l'Inter: Gabriel Jesus per Lautaro

Le tre gare senza successo contro Milan, Atalanta e Sassuolo non hanno scosso Agnelli e la dirigenza bianconera, convinti che la squadra sia scesa in campo contro le formazioni più in forma del campionato: fiducia a tempo, dunque, al tecnico toscano. Dopo le avances di Barcellona e Real Madrid, anche i Citizens piombano sul Toro

Sarri, o 9° scudetto consecutivo o via

Avanti fino alla fine. Le tre gare senza successo contro Milan, Atalanta e Sassuolo non hanno particolarmente scosso Andrea Agnelli e la dirigenza della Juventus, come spiega l'edizione odierna di Tuttosport. I piani alti sono convinti che la squadra di Sarri sia scesa in campo contro le formazioni più in forma del campionato e preferiscono guardare la classifica: i bianconeri avevano ricominciato dopo il lockdown con un punto di vantaggio sulla Lazio, oggi 8 li dividono dai biancocelesti (6 dall'Inter). Non esiste nemmeno una lista di nomi per rimpiazzare il tecnico toscano, l'ipotesi Pochettino circolata il giorno dopo il 3-3 contro De Zerbi non ha avuto riscontro concreto. Ancora 5 giornate e scopriremo il destino di Sarri, legato indossolubilmente, come tutti i suoi predecessori, alla vittoria.

La nostra opinione: atteggiamento corretto da parte della dirigenza bianconera che vuole evitare di ingigantire un filotto deludente più del dovuto. I cali di tensione sono sempre stati un marchio di fabbrica della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e a maggior ragione in un calcio come quello post-Covid sono fisiologici. Se arriverà il 9° scudetto di fila, Paratici dovrà ritoccare e ringiovanire, ma ora lasciamo parola al campo.

Rangnick-Milan, si avvicina la fumata bianca

Il cambio della guardia in Via Aldo Rossi è imminente, ma prima ci sono da risolvere alcuni nodi di natura burocratica. Come la buonuscita (milionaria) di Ralf Rangnick dai suoi attuali datori di lavoro della Red Bull. Questo passo è fondamentale per l’approdo del manager tedesco al Milan. Sulla sponda rossonera, invece, come spiega la Gazzetta dello Sport, i vertici di Elliott e Ivan Gazidis hanno definito da tempo i contorni economici e tecnici dell’intesa con il Professore. Il progetto triennale prevede investimenti sul prossimo mercato di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle vendite e il nuovo allenatore avrà carta bianca sui nomi su cui puntare.

La nostra opinione: "Tempus fugit" dicevano i romani, ma non è un problema per il Milan che, in attesa di sapere se giocherà in Europa l'anno prossimo, si è ormai assicurato la presenza in panchina di Ralf Rangnick. La tanto attesa firma sta tardando ad arrivare per questioni di forma, ma non ci dovrebbero essere intoppi (il condizionale in questi casi è d'obbligo). Da mesi la Red Bull ha autorizzato il Professore a cogliere la nuova opportunità professionale, nonostante un contratto di altre tre stagioni. I bonus maturati dal quasi ex Lipsia sono significativi, anche per la valorizzazione dei tesserati dell’area-calcio. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Il Manchester City piomba su Lautaro Martinez

Nuovo capitolo della telenovela Martinez. Dopo le avances del Barcellona, che comunque non ha pagato la clausola di 111 milioni dell'argentino entro i termini previsti, e del Real Madrid, fonti inglesi inseriscono il Manchester City di Pep Guardiola nella corsa. Secondo Tuttosport, i Citizens, rilanciati sul mercato dalla sentenza positiva del Tas, non avrebbero difficoltà ad investire anche oltre 100 milioni, ma vorrebbero inserire nella trattativa elementi come il terzino Angelino (in questa stagione in prestito al Lipsia) o Gabriel Jesus, (attaccante da sempre sul taccuino del d.s. nerazzurro Piero Ausilio). Decisiva in questo caso sarà la volontà del giocatore, che ormai da tempo si è promesso al Barcellona del suo amico Messi.

La nostra opinione: l'Inter per piazzare altri colpi "alla Hakimi" deve cedere almeno un pezzo pregiato della sua collezione. Oltre al Toro, sulla lista dei possibili uscenti ci sono Skriniar, Brozovic e anche l'ultimo arrivato Eriksen. Il club nerazzurro più passa il tempo e più vorrebbe tenere l'attaccante ex Racing, nonostante il post-lockdown deludente. Gabriel Jesus sarebbe comunque un'ottima contropartita nella trattativa con gli ex Campioni d'Inghilterra. Staremo a vedere

