Edicola: l'Inter tratta il riscatto di Sanchez, Napoli-Osimhen si complica. Delneri dt del Brescia?

Il prestito dell'attaccante cileno scade il prossimo 5 agosto dopo l'ottavo di Europa League contro il Getafe: difficile che i Red Devils accettino il prolungamento del prestito di un anno, più probabile che i due club trattino per una cessione definitiva. Gli inglesi partono da quotazioni alte, superiori ai 20 milioni di euro. Il nigeriano, promesso al club di De Laurentiis, ha cambiato agente

L'Inter tratta il rinnovo di Sanchez

Due gare di fila da titolare e una terza in cui ha buone chance di affiancare il Toro nell'attacco nerazzurro sono il trampolino di lancio di Alexis Sanchez nella Serie A post-Covid. Il cileno ora ha convinto l'Inter a puntare su di lui anche per il futuro. Il suo prestito scade il prossimo 5 agosto dopo l'ottavo di Europa League in gara secca contro il Getafe: poi, se non cambia nulla, il Nino Maraviila dovrà tornare allo United. Secondo la Gazzetta dello Sport è difficile che i Red Devils accettino il prolungamento del prestito ancora un anno e soprattutto pagando il suo stipendio come nell'ultima stagione (si sono accollati 7 dei 12 milioni di ingaggio dell'ex Udinese). Più probabile che i due club trattino per una cessione definitiva, anche se gli inglesi partono da quotazioni alte, superiori ai 20 milioni di euro.

La nostra opinione: il Nino ha bisogno di continuità per dimostrare il suo (immenso) talento e in questa stagione, complici infortuni e numeri della coppia Lukaku-Lautaro, non è riuscito ad averla. Per garantirsi la sua permanenza, però, l'Inter dovrà fare uno sforzo economico e in fretta: la "cessione" dello United già quest'estate toglierebbe Sanchez a Conte per le eventuali Final Eight di Europa League.

Napoli, per Osimhen si "riparte da zero"

Si complica la trattativa per portare il gioiello del Lille, Victor Osimhen, ai piedi del Vesuvio. L'attaccante nigeriano, come scrive il Corriere dello Sport, ha un altro procuratore. Si tratta di Willian D'Avila della scuderia di Mendes. Il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha confessato che si "ripartirà daccapo" nel gioco tra domanda e offerta e che la strategia del club cambierà: il club di De Laurentiis, che è disposto a sborsare 50 milioni, non spenderà per il gusto di farlo, rimanendo in attesa delle scelte del giocatore e del Lille.

La nostra opinione: la sensazione è che l'intoppo sia solo di natura burocratica. Nei giorni scorsi Gattuso ha ricevuto il sì di Osimhen e la trattativa sembra essere vicina alla conclusione: Victor potrebbe sbarcare a Roma per le visite mediche già giovedì, giorno inizialmente indicato da molti per risolvere gli ultimi dettagli e arrivare all'ufficialità dell'affare. L'attaccante classe 1998 dovrebbe firmare un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, diventando l'acquisto più costoso della storia del Napoli.

La nuova avventura di Delneri

Secondo la Gazzetta dello Sport, Delneri si appresta a diventare il nuovo direttore tecnico del Brescia dopo l'incontro con Massimo Cellino e il d.s. delle Rondinelle Stefano Cordone post Atalanta-Brescia. Il club vorrebbe ripartire la prossima stagione ancora con Diego Lopez, nonostante il brutto finale che si sta profilando in Serie A e l'ormai inevitabile retrocessione. Nei piani di Cellino, Delneri sarebbe supervisore di un progetto che coinvolge anche il settore giovanile.

La nostra opinione: l'ultima apparizione del tecnico risale al 2017 quando guidò l'Udinese fino a novembre. Dopo più di tre anni di inattività in cui ha potuto "studiare" le nuove dinamiche del calcio dietro le quinte, Delneri torna con un ruolo apicale per dare consigli a 360° all'interno di una società che, salvo miracoli, lotterà per risalire in A. Il tutto affiancando Diego Lopez in panchina. Un esperimento inedito in Italia, come Rangnick al Milan.

