I vertici di via Aldo Rossi negano l'ipotesi di una convivenza del Professore tedesco con l'attuale tecnico rossonero. Il Diavolo vuole acquistare a titolo definitivo l'attaccante croato, ma l'affare è reso più complesso da una clausola in virtù della quale l’Eintracht deve corrispondere il 50% della futura rivendita del giocatore alla Fiorentina

Pioli e Rangnick, la strana coppia bocciata da Elliott

Dal ritorno del campionato il Milan è apparso trasformato: sei vittorie, due pareggi, 25 gol fatti, 12 marcatori differenti. Con la manita al Bologna, nella speciale classifica post-Covid ha scavalcato l'Atalanta dopo aver da tempo staccato Juventus, Inter e Lazio. Un cambio di passo che ha fatto cambiare l'opinione di tanti tifosi rossoneri sull'operato di Pioli che, subentrato a Giampaolo lo scorso ottobre, ha portato il Diavolo ad un passo dal quinto posto. Elliott, però, non sembra pensarla allo stesso modo perchè da tempo ha puntato su Ralf Rangnick che a Milanello farà sia l'allenatore che il responsabile dell'area sportiva. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il fondo americano ha grande stima del tedesco, con il quale ha già chiuso da tempo un accordo per un contratto triennale. L'Equipe riferisce anche che esiste un vincolo tra le parti che prevede il pagamento di una penale in caso di clamoroso ribaltone: una cifra stimata in due milioni che il Milan dovrebbe riconoscere al tedesco in caso di rinuncia. Resta, invece, in ogni modo esclusa la possibilità che Rangnick vesta unicamente i panni di dirigente, lasciando a Pioli l’incarico in panchina.

La nostra opinione: il nuovo arrivato vorrà puntare sui propri uomini (nel corso della sua carriera ha "scoperto" talenti come i campioni d'Europa Matip, Firmino, Keita e Mané) e su metodi di lavoro collaudati nel tempo, sempre seguendo la linea Elliott sui giovani. Soluzione che non troverebbe d’accordo nemmeno Pioli, assoldato da via Aldo Rossi come traghettatore, ma che poi si è scoperto valore aggiunto: il tecnico parmense è un aziendalista, ma reclama spazi di manovra durante il suo operato. Con Rangnick dovrebbe adattarsi a una filosofia che non è la sua. Altrove sarà di nuovo libero.

Il Milan vuole riscattare Rebic, ma spunta la clausola "viola"

Il 2020 di Rebic è da incorniciare. Da gennaio ad oggi il croato non si è mai fermato, segnando 12 gol in 1310 minuti complessivi tra campionato e Coppa Italia, per una media di un sigillo ogni 109'. Prestazioni che hanno convinto il Milan a studiare la formula migliore insieme all’Eintracht Francoforte per acquistarlo definitivamente. Il prestito biennale assicura al Diavolo la permanenza anche l’anno prossimo, ma secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Elliott e il club tedesco vorrebbero accordarsi per uno scambio alla pari, in cui Rebic resti in rossonero e Andrè Silva (di proprietà del Milan) rimanga in Bundesliga. Le valutazioni dei due giocatori al momento non combaciano anche perché l’Eintracht dovrà corrispondere il 50% della futura rivendita del giocatore alla Fiorentina, per effetto di una clausola inserita nel contratto del croato al momento dell’acquisto nel 2018.

La nostra opinione: cambi di organigramma a parte, Rebic dovrà essere una costante del Milan 2020/21: la continuità dell'attaccante di Spalato, unica nel panorama offensivo rossonero degli ultimi anni, può diventare una stella cometa verso la prima qualificazione ai gironi di Champions dal 2013. È vero che la prima esperienza di Ante in Germania fu proprio con Rangnick (supervisore alla Red Bull), che lo consigliò al Lipsia e non fu felicissima. Ma quella era tutta un’altra storia, con un giovane alle prime armi e pure in prestito. Il Milan deve prima trovare l'accordo con la Fiorentina e poi potrà finalmente trattare con Eintracht Francoforte a carte scoperte.

Juve, cercasi attaccanti: Zapata impossibile, Jimenez sale su Milik

La corsa di Fabio Paratici al centravanti del post-Higuain sta per riniziare. La griglia di partenza è sempre la stessa: prima fila per Raul Jimenez (Wolverhampton) e Arkadiusz Milik (Napoli), seconda per Edin Dzeko (Roma). Grazie ai buoni rapporti con Jorge Mendes (super agente di Cristiano Ronaldo e anche di Jimenez), secondo Tuttosport sarebbe più facile per la dirigenza bianconera sfidare la ricca concorrenza del Manchester United per il 29enne messicano, autentica rivelazione della Premier League (26 reti tra campionato e Coppe). L’ex Benfica è attratto dalla possibilità di far coppia con CR7. La trattativa con il Napoli per Arkadiusz Milik non è stata ancora ufficialmente avviata, ma la Vecchia Signora ha già un accordo di massima con il bomber polacco. Rimane sempre calda l'alternativa di esperienza Dzeko, mentre sembra destinato a rimanere un sogno l'approdo in bianconero di Duvaz Zapata, stella dell'Atalanta delle meraviglie di Gian Piero Gasperini.

La nostra opinione: oltre all'innato senso del gol, di Jiminez stupiscono lo spirito da guerriero e la generosità, caratteristiche che completano la fantasia e la classe di CR7 e che hanno fatto accostare il gigante messicano a Mario Mandzukic, vero totem dell'attacco bianconero nelle passate stagioni. A fare da supervisore dell'affare ci sarà il braccio destro del portoghese, meglio di così...

