Hakimi-Inter, accordo trovato: il marocchino è atteso martedì a Milano per visite e firma

L'esterno marocchino si legherà ai nerazzurri con un contratto quinquennale a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Al Real Madrid vanno 40 milioni

Sono ore frenetiche sull'asse Milano-Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni sarà martedì la prima giornata all'ombra della Madonnina di Achraf Hakimi, esterno classe 1998 fino ad oggi di proprietà dei Blancos e nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund.

Il marocchino ha definito nelle ultime ore i dettagli del contratto quinquennale che lo legherà all'Inter. Tutto sistemato dunque, in modo tale che il giocatore possa sbarcare in Italia per sostenere le visite mediche e firmare l'accordo. Hakimi percepirà un ingaggio da cinque milioni di euro l'anno più bonus, mentre Inter e Real si sono accordate sulla base di 40 milioni più altri cinque di bonus per il trasferimento. Superata la concorrenza spietata di Bayern Monaco, Manchester City e dello stesso Borussia, che avrebbe voluto riscattarlo.

