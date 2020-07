Ibrahimovic non solo mascotte, ma perno del nuovo Milan: Rangnick deve puntare sullo svedese

Dal suo ritorno in Italia Zlatan ha condotto i rossoneri dal 12° posto alle porte dell’Europa, con 5 reti e 3 assist nelle nove volte in cui è partito titolare. Elliott ha già scelto il “Professore” tedesco come successore di Pioli e lo svedese potrebbe tornare molto utile nel Milan 2020/21. In un ruolo ibrido, un po’ come quello dell’ex Lipsia. Sempre se il gigante di Malmoe ne sia interessato

Davanti alle telecamere come in campo Zlatan Ibrahimovic non è mai banale. Il 3 gennaio a Milanello si era presentato a 38 anni con l’entusiasmo del ragazzino, con la solita voglia di vincere e con un pizzico di emozione perché in fondo la maglia rossonera non l’aveva mai dimenticata. Nella prima conferenza con il Diavolo si era “messo a disposizione della squadra”, rimboccandosi le maniche dopo la “vacanza americana”. A distanza di sei mesi, con il lockdown di mezzo, “tante cose che stanno succedendo di cui non siamo in pieno controllo” e il 4-2 alla Juventus lo svedese si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, come per dire “Ehi, qui vi ci ho portato io”.

Ho ancora un mese per divertirmi. Mi dispiace per i tifosi, perché poteva essere una delle ultime volte che mi vedevano dal vivo. Leggete tra le righe... A 38 anni non ho più il fisico di prima e non riesco a fare più ciò che facevo prima. Ci arrivo con l’intelligenza. Ma se non faccio la differenza non mi piace, non sono qui per fare la mascotte: voglio portare risultati a club e tifosi.

La differenza da quando è tornato all’ombra della Madonnina Ibra l’ha fatta, eccome se l’ha fatta: nelle 9 volte in cui l’ex Galaxy ha giocato titolare ha partecipato a 8 gol con 5 reti e 3 assist, ereditando un Diavolo sottotono al 12° posto in classifica e accompagnandolo alle porte dell’Europa. Ha rispettato la promessa, rappresentando l’elemento di rottura della stagione dei rossoneri. Non serviva appendere compagni al muro, è bastato prendere esempio dalla sua passione. In attacco ha preso sotto la propria ala Leao, infondendogli disciplina e dispensando consigli a lui e ai più giovani del gruppo. Ha rivoluzionato il suo ruolo in campo, andando contro i suoi stessi valori fondati sull’egocentrismo e tornando spesso ad aiutare in cabina di regia Kessie e Bannacer. Ha dato ordine al disimpegno e alla manovra offensiva di Pioli. I movimenti non sono più fluidi e scattanti come 15 anni fa, ma la sola presenza è di conforto. Contro la squadra di Sarri in 67 minuti ha firmato l’assist del 2-2 per Kessie, ha tirato tre tiri in porta e toccato 32 palloni. E, ciliegina sulla torta, ha segnato il suo secondo gol in carriera alla Juventus, suonando la carica per la rimonta. Il primo e fino a ieri sera unico sigillo contro i bianconeri risale al 30 ottobre 2010, quando il Milan di Massimiliano Allegri, futuro campione d'Italia, fu sconfitto 2-1 da Del Neri. Una serata da Ibra, come piace a lui, iniziata sulle note eterne di Morricone in un’atmosfera quasi mistica.

Il futuro, però, è adesso e lo svedese non scappa. Non è nel suo stile. Le dichiarazioni nella pancia di San Siro sono un attacco ai piani alti di Via Aldo Rossi che, nonostante i risultati sul campo e l’abnegazione di Pioli e giocatori, stanno già preparando il Milan 2020/21 con il prof. Ralf Rangnick alla guida e un progetto nuovo di zecca che non prevede l’interferenza di 39enni con ego smisurato. “Non sono qui per fare la mascotte”, Zlatan lo ripete come un mantra dalla prima conferenza della sua seconda avventura col Diavolo. Il tecnico tedesco punterà sui giovani, in linea con la filosofia di Elliott e Gazidis. Difficile immaginare un’estensione del contratto del gigante di Malmoe fino al 2021. Non alle condizioni attuali, e non si parla solo di adeguamenti economici.

Ibrahimovic-Ronaldo, storie tese dopo il rigore realizzato dallo svedese in Milan-Juventus Credit Foto Getty Images

Il nuovo Milan, così come le indiscrezioni lo stanno tratteggiando, sarà, però, un unicum nella storia del campionato italiano, con l’ex Lipsia e Schalke nel doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo. Con il probabile addio di una bandiera come Paolo Maldini, Rangnick avrà bisogno di una figura spirituale che incarni i valori rossoneri e che abbia le redini della squadra. Un vice con deleghe in campo, un esperimento che potrebbe funzionare e che potrebbe soddisfare la visione “imprenditoriale” di Ibra. E riportare “quei risultati” ai tifosi. Una provocazione certo, ma cos’è stata la carriera di Ibra se non una meravigliosa e vincente provocazione?

