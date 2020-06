Il Milan rende omaggio a medici e infermieri e dona 600 maglie speciali agli ospedali milanesi

Credit Foto From Official Website

La maglia del Milan distribuita al personale ospedaliero di Milano, come simbolo di ringraziamento a tutti i Medici, Infermieri e Operatori Socio Sanitari italiani. Credit: Sito Ufficiale Milan

Le maglie hanno una patch sul braccio con lo slogan "Andrà tutto bene", a fianco dell'arcobaleno diventato simbolo di speranza e unità durante l'emergenza sanitaria

Una maglia dedicata a medici, infermieri e operatori socio-sanitari che hanno combattuto e combattono ancora in prima linea il Covid-19. E' la nuova iniziativa di solidarietà del Milan che nei prossimi giorni distribuirà le 600 maglie speciali in tutti gli ospedali della città di Milano con un messaggio scritto in oro sul petto e una patch sul braccio con lo slogan "Andrà tutto bene". Il tutto coronato dall'arcobaleno, diventato simbolo di speranza e unità durante l'emergenza sanitaria.

Il regalo agli ospedali si aggiunge alle tante iniziative a supporto dei più deboli durante la pandemia previste nel programma "AC Milan Together", tra cui la consegna di pacchi spesa agli abbonati over-65, la donazione di cibo alle famiglie più indigenti, i tablet donati a scuole primarie e secondarie per facilitare l'apprendimento da remoto, oltre ai 650.000 euro raccolti e donati dalla Fondazione Milan ad AREU (Azienda regionale emergenza urgenza) che serviranno per acquistare altre automediche, apparecchiature e materiale sanitario.

