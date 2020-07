Il Milan riscatta Saelemaekers: il belga ex Anderlecht firma fino al 2024

Il club di via Aldo Rossi ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni più bonus. L'esterno rimarrà in rossonero con un contratto quadriennale

Attraverso il proprio sito ufficiale il Milan annuncia la seconda operazione per la stagione 2020/21, dopo l'acquisto di Pierre Kalulu, ovvero il riscatto del giovane esterno belga Alexis Saelemaekers, che si lega al club rossonero fino al giugno 2024.

AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024.

Saelemaekers, esterno destro classe '99, dal suo approdo alla corte di Stefano Pioli ha collezionato 6 presenze (4 in Serie A e 2 in Coppa Italia). Il Milan lo aveva prelevato lo scorso gennaio in prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato ad altri 3,5 milioni più bonus, per una spesa complessiva di circa 8 milioni.

