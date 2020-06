L'ex presidente nerazzurro a Radio Kiss Kiss: "Dries era un'ottima idea, ma il presidente De Laurentiis è stato ancora una volta bravo a difendere i suoi giocatori. Non so cosa succederà per Lautaro. Se andrà al Barcellona. Ma ho la sensazione che stiamo arrivando ad un punto"

Il pallone non è ancora ricominciato a rotolare, ma in casa Inter il mercato ha già riempito le prime pagine dei giornali. La scorsa settimana i nerazzurri hanno ceduto a titolo definitivo Mauro Icardi al PSG per 50 milioni + 8 di bonus, mentre la trattativa per Dries Mertens sembra definitivamente sfumata, con il belga vicinissimo al rinnovo con il Napoli con un ingaggio sui 12 milioni nei prossimi due anni.

Massimo Moratti, ormai solo tifoso illustre dopo essere stato presidente per quasi 20 anni ed aver festeggiato il Triplete, ha parlato di sogni nerazzurri presenti e passati a Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli, prossimo avversario dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Avrei voluto vedere Mertens all'Inter. Era il giocatore più adatto da affiancare a Lukaku. Era un'ottima idea ma il presidente De Laurentiis è stato ancora una volta bravo a difendere i suoi giocatori. Non so cosa succederà per Lautaro. Se andrà al Barcellona. Ma ho la sensazione che stiamo arrivando ad un punto. Hamsik? Lo seguii quando era al Brescia. Ne parlai con De Laurentiis ma il presidente mi disse che non era in vendita.

Moratti ha continuato sulla ripresa del calcio italiano dopo il Coronavirus, confessando tutte le sue perplessità sull'ipotesi dell'algoritmo per definire la classifica del campionato in caso di stop definitivo.

I problemi dobbiamo risolverli con decisioni e coraggio. Non credo che l'algoritmo possa dare soluzioni al calcio che non ha una logica e vede le vittorie e i risultati più strani. Ripartire dalla Coppa Italia? Credo che sia molto bello trasmettere le prime partite in chiaro. Lo spettacolo è assicurato perchè ci sono le quattro squadre migliori in questo momento. Come sarà il calcio post-Covid? Bisognerà mantenere altissima l’attenzione. Certamente è di buon auspicio la parziale riapertura degli stadi, ma economicamente si farà fatica. Non sarà facile avere la stessa brillantezza di qualche mese fa. Immagino che questo costringerà a pensare a qualcosa di nuovo. Dipenderà dalla valutazione dei giocatori, sarà tutto automatico.

Per quanto riguarda l'Inter, fiducia piena in Zhang e Conte da parte dell'ex presidente.

La proprietà ha mezzi, voglia di vincere e passione. Vedo sensibilità e lucida intelligenza. Conte si sta esprimendo molto bene e ha il carattere giusto per arrivare a buoni risultati.

