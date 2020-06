Lesione al collaterale mediale del ginocchio per il brasiliano, che farà fisioterapia. Il tedesco non rientrerà prima di metà luglio

Dopo essere rientrata a Torino da Roma nel primo pomeriggio, la Juventus ha raggiunto la Continassa per iniziare la preparazione verso il ritorno della Serie A, lunedì sera al Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Oltre a dover fare i conti con il secondo trofeo mancato della stagione, a Maurizio Sarri arrivano brutte notizie anche dall’infermeria.

Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il J Medical, come riporta un comunicato ufficiale del club, hanno evidenziato per Alex Sandro la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, mentre per Khedira, rientrato appena prima del lockdown da un intervento al ginocchio, la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Per l'esterno è previsto uno stop di almeno 20 giorni, il tedesco, invece, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero, ma si teme non possa rientrare prima di metà luglio. Intanto Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain proseguono nel lavoro differenziato.

