La batttaglia di Gianluca Vialli: "Ora sto bene, ma ho paura che il cancro possa tornare"

L'ex-calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea ha parlato a Sportmediaset delle sue condizioni di salute dopo la lunga battaglia con il tumore al pancreas: "Sono ancora molto spaventato e preoccupato, in questa situazione ti senti fragile e non puoi sapere di aver realmente sconfitto la malattia finché non passano alcuni anni senza avere problemi".

La lunga lotta contro il tumore al pancreas che l'ha colpito nel 2017 gli aveva fatto perdere 16 kg, capelli e sopracciglia. Le condizioni di Gianluca Vialli ora sono molto migliorate, ma l'ex-calciatore continua a convivere con la paura che il brutto male possa tornare. Ecco le sue parole a Sportmediaset:

In questa situazione ti senti fragile e non puoi sapere di aver sconfitto la malattia finché non passano alcuni anni senza avere problemi. Fisicamente sto bene e sto riacquistando i muscoli, ma sono ancora molto spaventato e preoccupato. Ogni volta che mi sveglio o vado a letto con un po' di mal di pancia, mal di testa o qualche linea di febbre, penso subito: 'Oddio, è tornato!'. Credo ci vorrà molto tempo prima che riesca a sbarazzarmi di questa sensazione.

Il sostegno della famiglia

Ad aiutarlo in questi lunghi mesi di battaglia, è stato fondamentale il sostegno della famiglia, dalla moglie Cathryn, conosciuta a Londra mentre militava nelle file del Chelsea, alle due figlie.

"Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso e mi diceva che dovevo ridere, di trovare il lato divertente delle cose. Ma c'erano giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere".

