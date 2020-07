Le quotazioni del 29enne del Wolverhampton sono in continua ascesa. Il club bianconero può sfruttare la normativa italiana per offrirgli uno stipendio più alto e battere la concorrenza, usando anche come contropartita il gallese ex Arsenal. Liverpool e United, invece, si inseriscono nella corsa al nigeriano classe '98, ormai da settimane promesso al Napoli

Paratici piomba su Jimenez con lo sponsor CR7

C'è Raul Jimenez nella testa della Juventus. Il dg juventino Fabio Paratici continua a lavorare su più attaccanti per il dopo Higuain (sempre vive le piste Milik, Dzeko e Lacazette), ma le quotazioni del 29enne del Wolverhampton sono in continua ascesa. Considerato la spalla ideale di Cristiano Ronaldo, il messicano, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, trasferendosi dall’Inghilterra all’Italia potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Tradotto: a parità di stipendio netto, il bomber dei Wolves costerebbe al lordo un paio di milioni in meno alla Juventus rispetto ai concorrenti che già sono protagonisti in serie A (Milik e Dzeko). Lo sgravio fiscale, già sfruttato la scorsa estate per Rabiot, Ramsey e De Ligt, consentirà alla Juventus di essere più competitiva a livello di stipendio. Il club inglese è freddo sulla possibilità di aprire a uno scambio. Ma il mercato è lungo e in Inghilterra sono convinti che proprio il gallese ex Arsenal, veterano della Premier, alla fine potrebbe essere un jolly importante nell’affare Jimenez.

La nostra opinione: per l'operazione Jimenez i bianconeri possono contare su alcuni "alleati". Primo fra tutti Jorge Mendes, super agente del messicano e di Cristiano Ronaldo, ma anche consulente esterno dei Lupi inglesi. E poi c'è la componente emotiva del giocatori: il suo entourage fa sapere che il messicano sogna di far coppia con CR7. E in Portogallo sono convinti che portare il 29enne a Torino farebbe piacere anche a Mendes, convinto a sua volta dell’ottimo tandem che formerebbe con il suo più illustre assistito. Tutte ragioni che inducono all’ottimismo, seppure la strada sia ancora lunga.

Napoli e il giallo Osimhen: siamo all’aut aut

Si infittisce il giallo Osimhen. Il Napoli gli ha garantito un quinquennale, a quattro milioni netti (bonus compresi), ma l’avvento di William D’Avila, il nuovo agente del centravanti del Lille, ha aggiunto incertezza in una storia che sembrava già scritta, come riportano il Corriere dello Sport e Tuttosport. Il Napoli e il Lille nei giorni scorsi si sono portati avanti con il lavoro, si sono stretti la mano e hanno praticamente definito l'affare nell'ordine di cinquanta milioni di euro: poi, all’improvviso è comparsa la Premier all’orizzonte e la possibilità che il Liverpool più del Manchester United diventi una opzione credibile. Il Napoli ha aspettato, ha sollecitato una risposta e ieri, nelle telefonate che si sono incrociate, ha chiesto un sì o un no, possibilmente entro un paio di giorni.

La nostra opinione: in un mercato atipico come quello post-Covid è normale che si verifichi questo genere di ritardi. Calendari dei campionati sfalsati, dirigenti che si trovano a lavorare su mini-rinnovi, rinnovi e mercato contemporaneamente, incertezza sul futuro del calcio (ci saranno 5 sostituzioni nel prossimo campionato?) e piazzamenti con relative qualificazioni alle coppe europee ancora da definire. Pro dell'affare Osimhen? Il Napoli ha l'accordo di massima con il Lille e scorre buon sangue tra De Laurentiis e Gerard Lopez. Contro? La Premier è il Paese dei balocchi per i calciatori, le tentazioni non sono poche. Staremo a vedere.

