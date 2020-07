Lazio-Milan in Diretta tv e Live-Streaming: l'anticipo della 30a giornata di Serie A è in programma sabato 4 luglio alle ore 21.45 e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, Lazio-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

Serie A Le pagelle di Roma-Lecce 4-0: Dzeko e Mkhitaryan sublimi; sugli scudi anche Ünder 23/02/2020 A 19:46

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Lazio-Milan: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti, oltre che su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su pc e notebook, anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita sarà visibile in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q per gli utenti DAZN con un abbonamento Sky. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, Lazio-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Play Icon WATCH Pioli: "Trittico Lazio-Juventus-Napoli? Dopo questo pareggio avremo ancora più determinazione" 00:01:21

Gli ultimi 5 risultati della Lazio

Torino-Lazio 1-2

Lazio-Fiorentina 2-1

Atalanta-Lazio 3-2

Lazio-Bologna 2-0

Genoa-Lazio 2-3

Play Icon WATCH Inzaghi: "La Lazio ha giocato 3 partite in 3 giorni, nessuna squadra come lei" 00:00:35

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Spal-Milan 2-2

Milan-Roma 2-0

Lecce-Milan 1-4

Juventus-Milan 0-0 (semfinale di Coppa Italia)

Milan-Genoa 1-2

Approfondimenti e dichiarazioni

Verso Lazio-Milan, Pioli: "Serve più concretezza. Ibra? Spero di aumentargli il minutaggio"

Inzaghi: "Qualificazione in Champions è nostro Scudetto. Lazzari giocherà, Leiva e Cataldi in forse"

Milan: Castillejo fuori almeno una settimana, salta Lazio e Juventus

Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche

Lazio-Milan: informazioni

30a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: sabato 4 luglio, ore 21:45 | Stadio Olimpico, Roma A PORTE CHIUSE

Play Icon WATCH Come cambia il MIlan se dovesse acquistare Luka Jovic 00:01:52

Serie A Roma-show all'Olimpico: 4-0 al Lecce e ritorno al sorriso dopo i 3 ko consecutivi 23/02/2020 A 18:54