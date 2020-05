Maldini: "La storia della mia famiglia col Milan difficilmente finirà. Scudetto? Dico Lazio"

Intervenuto a "Che tempo che fa", Paolo Maldini ha parlato della necessità di far ripartire in sicurezza il campionato di calcio ma si è detto contrario ai lunghi ritiri di preparazione. Pronostico per lo scudetto? "La legge dei grandi numeri direbbe Lazio". Futuro al Milan? "La mia famiglia ha una storia lunghissima in rossonero e difficilmente avrà una fine".

Un paio d'ore dopo l'annuncio dello slittamento della riapertura degli allenamenti collettivi per il ritardo nell'approvazione del protocollo sanitario, Paolo Maldini ha parlato della possibile ripresa del campionato intervenendo a "Che tempo che fa" con Fabio Fazio. L'ex-difensore del Milan si è detto pienamente convinto della necessità di far ricominciare lo sport per l'importanza economica e sociale.

La mia opinione è che si debba provare a fine il campionato di calcio, perché anche il calcio è un'azienda. Ha un indotto di 5 miliardi di euro e una grande importanza economica e sociale. Bisogna provarci facendolo in sicurezza, anche perché altri sport traggono benefici dai proventi che porta il calcio. Certo, è difficile trovare un protocollo e mettere insieme le parti, ma se al tavolo si siederanno Lega, FIGC e Governo con gli stessi intenti, credo che un accordo si possa trovare.

Calcio Eurosport Cup, trionfa Maldini: è il miglior terzino di tutti i tempi 10/05/2020 A 12:00

No ai ritiri di squadra pre-campionato

"Secondo me non hanno senso i ritiri in clausura prima della ripartenza. Dopo due mesi chiusi in casa, non si può chiedere ai calciatori di fare un altro mese di ritiro. Bisogna pensare anche alla loro salute mentale".

Pronostico scudetto? Lazio

"Se il campionato dovesse ripartire, per la legge dei grandi numeri direi che vincerà la Lazio. La Juventus ha già dominato in Italia per tanti anni...".

Luis Alberto - Lazio-Bologna - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Futuro al Milan

"Addio al Milan oppure resto? La storia della mia famiglia al Milan è talmente lunga che difficilmente avrà una fine".

Il coronavirus vissuto sulla propria pelle

"Anche la mia famiglia è stata colpita dal coronavirus, e durante quei 15/20 giorni è stata abbastanza dura. Ci ho messo due settimane per recuperare le forze, e anche mia moglie ha sofferto tanto. I miei ragazzi, invece, hanno avuto una risposta diversa rispetto a me e mia moglie, soprattutto Daniel, il più giovane".

Play Icon WATCH Paolo Maldini e quella cena con papà Cesare che cambiò per sempre la storia del Milan 00:01:24

Serie A Fenomenologia di Paolo Maldini: l'ascesa a terzino più forte al mondo in 5 tappe 10/05/2020 A 14:01