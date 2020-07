Milan-Juventus in Diretta tv e Live-Streaming: l'anticipo della 31a giornata di Serie A è in programma martedì 7 luglio alle ore 21.45 e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, Milan-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA UN' ORA

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Marco Guida, sezione di Torre Annunziata

Probabili e statistiche

Milan-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti, oltre che su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su pc e notebook, anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita sarà visibile in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q per gli utenti DAZN con un abbonamento Sky. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, Lazio-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Sarri: "Il Milan ci mette sempre in difficoltà. Higuain? Litigo solo con lui..."

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Lazio-Milan 0-3

SPAL-Milan 2-2

Milan-Roma 2-0

Lecce-Milan 1-4

Juventus-Milan 0-0 (semfinale di Coppa Italia)

Pioli: "Siamo stati squadra dall'inizio alla fine, abbiamo avuto grande lucidità"

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Torino 4-1

Genoa-Juventus 1-3

Juventus-Lecce 4-0

Bologna-Juventus 0-2

Napoli-Juventus 0-0 (1-0) (finale di Coppa Italia)

Approfondimenti e dichiarazioni

Sarri: "Scudetto? La Juve deve solo pensare al Milan. Possibile Rugani e Higuain in campo"

Pioli: "Ora è davvero il mio Milan. Rangnick? Finiamo bene il campionato e poi si vedrà"

Milan, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto

Milan-Juventus: informazioni

31a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: martedì 7 luglio, ore 21:45 | Stadio San Siro, Milano A PORTE CHIUSE

Come cambia il MIlan se dovesse acquistare Luka Jovic

