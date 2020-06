Secondo Sky è arrivato lo scambio di documenti tra i legali dell'attaccante belga e lo staff di Aurelio De Laurentiis. "Ciro" resterà in azzurro per almeno altre due stagioni, con l'opzione per un ulteriore anno. La firma arriverà prima della ripartenza della Serie A, nulla da fare per Inter e Chelsea.

E' tutto fatto: Dries Mertens rinnova il contratto e resta al Napoli. Nulla da fare per Inter e Chelsea che avevano provato a convincere l'attaccante belga, in scadenza al termine di questa stagione, a lasciare il capoluogo campano: Dries, che tutti in città conoscono come 'Ciro', firmerà fino al 30 giugno 2022 con opzione per una terza stagione con un ingaggio da 4 milioni annui più bonus.

Coppa Italia Napoli-Inter: probabili formazioni e statistiche DA 5 ORE

Secondo la ricostruzione di Sky Sport, in queste ore i legali di Mertens hanno lavorato e si sono scambiati i documenti con gli avvocati del Napoli, poi l'attaccante potrà firmare prima del nuovo inizio del campionato. Il "2+1" offerto dal club azzurro è stato determinante per rassicurare il belga e favorire il suo rifiuto al corteggiamento di Inter e Chelsea. I nerazzurri sono stati gli ultimi ad arrendersi, l'ad Marotta aveva anche chiamato De Laurentiis per informarlo della volontà di prendere il giocatore, ma alla fine l'amore di Mertens per la città e la durata del prolungamento hanno chiuso ogni spiraglio di addio.

Mertens è al Napoli dall'estate 2013, arrivato dal PSV Eindhoven, e ha totalizzato 121 gol in 309 presenze.

Play Icon WATCH Dries Mertens nella storia! 116 gol nel Napoli e Maradona è scavalcato 00:01:37

Serie A Napoli, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto IERI A 18:00