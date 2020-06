Ora è ufficiale! Chiellini e Buffon rinnovano con la Juventus fino al 2021

Il club bianconero ha annunciato che il difensore e il portiere prolungheranno la loro avventura all'ombra della Mole per ancora una stagione: "Campioni la cui storia parla da sola e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile"

Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere.

Con queste parole la Juventus annuncia il rinnovo delle due colonne dell'attuale rosa di Maurizio Sarri e della sua Storia, confermando i rumors delle ultime settimane. Con la stagione 2020/21 diventano così 20 gli anni trascorsi dal portiere a Torino (con la breve scappatella al PSG) e 16 dal difensore.

I giocatori più anziani Serie A: la classifica di tutti i tempi

Squadra Età 1. Marco BALLOTTA Lazio 44 anni e 38 giorni 2. Gianluigi BUFFON Juventus 43 anni e 188 giorni (calcolata al 30/06/21) 3. Francesco ANTONIOLI Cesena 42 anni e 235 giorni 4. Alberto FONTANA Palermo 41 anni e 297 giorni 5. Alessandro COSTACURTA Milan 41 anni e 25 giorni 6. Pietro VIERCHOWOD Piacenza 41 anni e 10 giorni 7. Paolo MALDINI Milan 40 anni e 339 giorni 8. Javier ZANETTI Inter 40 anni e 281 giorni 9. Francesco TOTTI Roma 40 anni e 243 giorni 10. Daniele BALLI Empoli 40 anni e 231 giorni

Se, come sembra, Buffon scenderà in campo dall'inizio contro il Genoa, toccherà quota 648 presenze in Serie A e supererà Paolo Maldini in vetta a questa speciale classifica. Nel giugno 2021 terminerà il suo matrimonio con la Vecchia Signora all'età record di 43 anni, mentre il centrale azzurro potrebbe diventare il primo giocatore del campionato italiano a vincere 9 scudetti di fila, superando l'ex compagno di squadra Andrea Barzagli. Un finale, insomma, ancora tutto da scrivere.

