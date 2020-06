Pedro-Roma, c'è l'accordo. L'attaccante può svincolarsi dal Chelsea già a luglio

Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno: secondo il Guardian, l'ex Barcellona potrebbe rifiutare di prolungare per altri due mesi il suo attuale contratto con i Blues per evitare possibili infortuni prima dell’effettivo passaggio in giallorosso. Gli sarà offerto un biennale con opzione sul terzo anno

Per uno che arriva, c’è sempre un altro che parte. Dopo l’acquisto in pompa magna di Timo Werner, il Chelsea di Abramovich si butta sugli esuberi in attacco. Secondo il The Guardian, Pedro sarebbe ad un passo dalla Roma. Stando al quotidiano britannico, l’attaccante spagnolo ha già un accordo con i giallorossi e firmerà un contratto di due anni con opzione sul terzo, andando a rinforzare il reparto offensivo di Fonseca.

Prima, però, deve risolvere gli aspetti burocratici. L’ex Barcellona, in scadenza il 30 giugno, potrebbe addirittura rifiutare di prolungare per altri due mesi il suo attuale contratto con i Blues per evitare possibili infortuni prima dell’effettivo passaggio in giallorosso. Il club inglese vorrebbe trattenerlo per affrontare le ultime giornate di Premier e la lotta Champions e vuole formalizzare l'intesa entro martedì prossimo, termine ultimo stabilito dalla lega inglese.

Secondo La Repubblica il Campione del Mondo ha già deciso e da luglio si allenerà a Trigoria, anche se ovviamente non potrà essere utilizzato fino all’inizio della prossima stagione di Serie A.

