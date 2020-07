Sarri: "Contro il Torino il fattore campo peserà meno. Buffon? Fa cose impensabili per la sua età"

L'allenatore bianconero alla vigilia del derby della Mole allo Stadium: "Chiellini si sta ancora allenando a parte, ma ci siamo quasi per riaverlo in gruppo. Il derby è sempre una partita più importante per il Torino che per la Juventus. Dobbiamo prepararla mentalmente molto bene"

Il calendario conta poco in questo momento, perchè ogni partita è insidiosa. Dopo una lunga inattività ci sta giocare con poche rotazioni fino a 8-9 partite. Dopo avremo bisogno di riposo. In questo momento non vedo segnali di stanchezza.

La Juventus ha vinte tutte le partite dalla ripresa del campionato, ma Maurizio Sarri non abbassa la guardia, per di più in vista del derby contro il Torino di sabato pomeriggio.

L'assenza di pubblico fa pesare meno il fattore campo. Ma un minimo rimane, lo spogliarsi nel proprio spogliatoio tranquillizza il giocatore. L'orario delle 17:15 non lo apprezzo, ma come allenatore della Juventus so che si gioca domani pomeriggio, punto e basta. É un derby, una partita particolare che esula da qualsiasi tipo di discorso logico. Dobbiamo affrontare una squadra stramotivata, è sempre una partita più importante per il Torino che per la Juventus quindi dobbiamo preparare la partita mentalmente molto bene per cercare di pareggiare il livello di motivazioni altrimenti sarà complicatissima.

Il tecnico toscano affronta anche il capitolo infortunati di breve e lungo corso.

Alex Sandro l'ho visto bene, spero che dalla prossima settimana si potrà allenare in gruppo e partecipare a qualche partitella. Chiellini si sta ancora allenando a parte e non è a disposizione dello staff tecnico. Le previsioni sul rientro in campo le potrò fare dopo i primi allenamenti, ma ci siamo quasi per riaverlo in gruppo.

Inevitabile un cenno sulla coppia CR7-Dybala, protagonista delle uscite post-Covid della Juve a suon di gol.

Stanno giocando più vicini, Dybala viene meno a prendere palla oltre ai centrocampisti e Cristiano si accentra un po’ di più. Cosi possono giocare più spesso scambiando fra loro. In allenamento fanno delle esercitazioni per cercare questi scambi in velocità per mettere in difficoltà gli avversari. Bernardeschi? E' in un momento in cui sta bene. Douglas Costa meriterebbe di giocare ma in corsa può diventare letale per le avversarie, ecco perché lo facciamo subentrare"

Chiusura su Buffon che con la prossima presenza supererà il record di Paolo Maldini in Serie A.

Vediamo cosa dicono gli specialisti, ma Buffon è sempre preso in considerazione. Sta ancora benissimo ed è estremamente forte. Gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età.

