Negli ultimi weekend il ritorno della Bundesliga è stato un passatempo per gli amanti del pallone, ma anche un primo assaggio del calcio che verrà tra mascherine, stadi vuoti e… risultati inediti. Ecco quello che è successo nelle prime 5 giornate in Germania

La Bundesliga è stato il primo tra i grandi campionati europei a ripartire. La rivalità tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le disavventure del Werder Brema e i gol di ex “italiani” come Piatek, Andrè Silva ed Emre Can hanno catalizzato l’attenzione e la curiosità di tanti appassionati in tutto il Vecchio continente, orfani di tifo, fantacalcio e sfottò durante il lockdown. Agli occhi dei più attenti, però, le prime 5 giornate della massima competizione tedesca sono state anche una fedele istantanea di quello che ci aspetterà almeno nei prossimi due mesi tra partite a porte chiuse, formazioni stravolte da cinque cambi e impegni ravvicinati. Al netto della distanza tra i giocatori in panchina, di mascherine e di palloni sanificati, il rigido protocollo sanitario ha rivoluzionato la liturgia a cui siamo sempre stati abituati, influenzando i comportamenti e i sentimenti in campo e, di conseguenza, spettacolo e risultati. Il calcio post-Covid presenta profonde differenze rispetto al suo predecessore, le statistiche parlano chiaro.

Il fattore campo non esiste

Senza ombra di dubbio l’elemento che più condiziona i 90 minuti e alla lunga potrebbe influire sui verdetti della stagione è l’assenza di pubblico. Il silenzio a tratti surreale del campo di gioco trasforma praticamente tutte le partite in sfide in campo neutro, azzerando il fattore campo. Delle 46 gare giocate fin qui (compreso il recupero tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte) si sono registrate 22 vittorie in trasferta, a discapito di 14 pareggi e solo 10 successi casalinghi, il che induce a pensare che paradossalmente giocare in casa in questo momento sia uno svantaggio. Nelle 222 gare giocate in Bundesliga prima dello stop forzato di marzo, 80 sono terminate con il successo esterno (36,03%) mentre 95 hanno visto vincere la squadra di casa (42,79%). La percentuale di successi tra le mura amiche è, dunque, calata vertiginosamente dal 42% al 22% e la percentuale di vittorie in trasferta è aumentata dal 36% a 47%.

Giornata Vittorie in casa Pareggi Vittorie in trasferta 26 1 3 5 27 2 2 5 28 2 5 2 29 3 0 6 30 2 4 3 Recupero (Werder-Eintracht) 0 0 1 Totale 10 14 22

No tifosi, no party. A confermarlo corre in aiuto uno studio di The Conversation, che, prendendo in esame i 191 incontri disputati senza pubblico nella storia del calcio europeo dal Secondo Dopoguerra a oggi (la maggior parte dei quali dopo il 2002 e divisi fra Serie A e Ligue 1) ha notato un arresto improvviso delle vittorie e dei gol casalinghi. Grafici e dati alla mano, in tempi “normali” le formazioni di casa vincono il 46% delle gare giocate con gli spalti gremiti, contro il 26% di successi delle squadre in trasferta. Quando, però, le Questure vietano l’accesso agli stadi, le vittorie casalinghe precipitano al 36%, mentre quelle degli ospiti salgono al 34%. Un report dell’Università di Reading spiega che l’inedita tendenza è riconducibile a due fattori: il diverso trattamento riservato dagli arbitri alle formazioni in trasferta, che ricevono in media 0,5 cartellini gialli in meno e il minor numero tempo “sprecato” per sospensioni per infortunio concesse durante le partite.

La regola del fattore campo ribaltato ha un’unica eccezione in Bundes: il Bayern Monaco. Che fosse l’Allianz Arena o il Signal Iduna Park gli uomini di Flick non hanno fatto prigionieri, confermandosi, salvo cataclismi, campioni di Germania. Sarò lo stesso per Juve, Lazio e Inter, protagoniste della nostra Serie A?

Si gioca di più e si protesta di meno

Nell’analisi statistica del calcio che verrà un altro dato interessante è stato riportato dalla testata americana The Athletic ed è quello riferito al tempo effettivo di gioco: nel corso delle 46 gare disputate a porte chiuse si è registrato un guadagno medio di due minuti rispetto al 2019 (da 55'6'' a 57'7''). Si è perso meno tempo per falli, proteste ed infortuni anche perché le cinque sostituzioni assicurano un minor rischio fisico delle rose. Dal punto di vista delle prestazioni dei singoli giocatori, invece, la Bundesliga non si è discostata molto dal dato pre-Covid, visto che le squadre hanno corso in media 116 chilometri, rilevazione in linea con i precedenti 25 turni.

La variabile impazzita delle 5 sostituzioni: pro e contro

Come già accennato, la grande novità dei maggiori campionati europei (eccezion fatta per la Ligue 1 che ha deciso di terminare anzitempo la stagione) è l’estensione da 3 a 5 dei cambi spendibili durante la partita. Una modifica temporanea al regolamento, adottata anche dalla Figc per Serie A e B e Coppa Italia. Per effettuare le cinque sostituzioni ogni allenatore può utilizzare al massimo tre interruzioni della gara, oltre chiaramente all’intervallo. I pro? Si riusciranno a gestire con più tranquillità calendari congestionati e torride temperature estive, a maggiore ragione se un club può disporre di una rosa profonda. Contro? Ne perderà sicuramente lo spettacolo da casa: l’effetto “Partita del Cuore” è dietro l’angolo.

Guardando ai dati della Bundes sono in media 4,3 le sostituzioni per squadra. Nelle prime 5 giornate dalla ripresa il 56% dei club ha fatto ricorso all’en plein (52 volte su 92). Lo Schalke 04 è la stata la prima squadra a farne uso, mentre l’ultima uscita dei “Minatori” contro l’Union Berlino è stata l’unico match con il numero di cambi vecchio stile, ovvero tre per parte.

Prima giornata post Covid: l’effetto straniamento

Le statistiche del primo weekend di calcio hanno evidenziato anche una certa riluttanza dei giocatori nei confronti del contrasto e del contatto fisico. Si è passati da una media di 33,3 a partita a 30,5. Anche i dribbling sono diminuiti: da 38,5 a 29 in 90 minuti. Un gap che è stato compensato con il passare delle giornate del campionato tedesco, dimostrando come gli spalti vuoti e i mesi di stop abbiano influito psicologicamente al rientro e il calcio, come tutti i settori, avrà bisogno un po’ di tempo per ritornare alla normalità.

