Calcio

Theo Hernandez, il bad boy per il Milan che ha stregato Maldini a Ibiza

Andiamo alla scoperta dell’ormai prossimo terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, 21enne francese in uscita dal Real Madrid. Eterna promessa ancora lontana dallo sbocciare definitivamente, ha fatto parlare di sé più per l’extra campo che per i gesti tecnici sul rettangolo di gioco finora

00:01:23, 6 Visualizzazioni, 28/06/2019 A 19:21