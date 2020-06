Torino, centrocampo in emergenza: stagione finita per Baselli, Meité si ferma in allenamento

Fissata l'operazione del centrocampista azzurro, infortunatosi al ginocchio destro la scorsa settimana. Moreno Longo ha gli uomini contati in mediana: ad oggi può contare solo su Rincon e Lukic

Brutte notizie in casa Torino. Stagione finita per Daniele Baselli dopo il trauma che ha causato una distorsione con interessamento legamentoso al ginocchio destro durante l’allenamento del 30 maggio. Il consulto medico al quale è stato sottoposto il giocatore ha stabilito di procedere con l'operazione. Il centrocampista granata finirà sotto i ferri lunedì. Questa la nota diffusa dal club: "Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per l’8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna”.

Serie A Gravina, pugno duro contro i "furbetti" del protocollo: chi sgarra viene escluso dal campionato DA 4 ORE

Si conclude così un’annata travagliata per il classe ’92 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, iniziata con problemi muscolari, proseguita con una primo trauma distorsivo poco prima di Natale proprio allo stesso ginocchio che sarà operato e peggiorata ad inizio 2020 con nuovi guai di carattere muscolare. Rimarranno solo 16 le sue presenze in questo campionato con la miseria di 2 assist e nessun gol a tabellino.

Torino, emergenza centrocampo per Longo

Piove sul bagnato dalle parti del Filadelfia. I problemi della mediana del Torino non si limitano alla tegola Baselli: durante la seduta di allenamento di questa mattina si è fermato anche Meitè. Il centrocampista francese, che ha accusato un fastidio muscolare, per precauzione ha svolto un programma personalizzato di lavoro. Moreno Longo ha così gli uomini contati in cabina di regia, considerando che anche Ansaldi non si è ancora aggregato al resto del gruppo e ha proseguito nel lavoro individuale. A disposizione, in questo momento, ci sono soltanto Rincon e Lukic, più i giovanissimi Ndary Adopo e Freddi Greco. Un problema in più da risolvere per il nuovo allenatore granata che in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 20 giugno contro il Parma spera di recuperare qualche pedina. I limiti della rosa corta, rischiano di complicare il ritorno in campo, considerando anche il lunghissimo tour de force che attende Belotti e compagni fino al termine della stagione.

Play Icon WATCH La Serie A riparte: l'annuncio di Spadafora 00:00:35

Serie A Il Milan rende omaggio a medici e infermieri e dona 600 maglie speciali agli ospedali milanesi DA UN GIORNO