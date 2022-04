Calcio

100% Milan, dal Best11 al presente: a lezione di storia con Pellegatti e Saronni

In occasione del 76esimo compleanno di Arrigo Sacchi rilanciamo la nostra CALL-Azione con Carlo Pellegatti e Andrea Saronni, storici giornalisti e tifosi rossoneri, ospiti di Simone Eterno per parlare di Milan a 360°. Da un Best 11 particolare al presente, tra la suggestione Rangnick e una certezza di nome Max Allegri.

