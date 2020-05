350 tifoserie si uniscono per contrastare la ripresa dei campionati: "Non c'è calcio senza tifosi"

La protesta dei gruppi organizzati è stata ufficializzata attraverso un comunicato firmato da 350 tifoserie provenienti da tutta Europa e da più sistemi sportivi. Molti i collettivi ultras italiani coinvolti: Atalanta, Brescia, Bologna, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Spal e Udinese i più rilevanti.

"Non c’è calcio senza i tifosi. E non può essere solo un’industria, con le società tenute in scacco dalle pay-tv. Business e interessi personali porteranno alla morte del calcio”. Questo il messaggio chiaro e inequivocabile, contro la riapertura delle stagioni sportive, divulgato attraverso un comunicato che porta le firme di ben 350 tifoserie europee. Per la maggior parte si tratta di gruppi calcistici di ultras, ma nel comunicato trovano spazio anche le voci del basket (Bologna e Cantù, tra le altre) e dell’hockey (Milano). Il comunicato prosegue così:

Tutta l’Europa affronta una crisi senza precedenti, in questo momento l’obiettivo principale è la salute pubblica.

Geograficamente le tifoserie firmatarie provengono da tutti gli angoli d’Europa (Germania, Francia, Spagna, Belgio, Romania), ma con una particolare concentrazione di gruppi italiani.

Il campionato non deve ripartire. No al calcio senza i tifosi. Chiediamo lo stop alle competizioni finché tornare allo stadio non sarà un’abitudine priva di rischi per la salute.

Tra i gruppi ultras calcistici italiani che hanno abbracciato il messaggio figurano quelli di Atalanta, Brescia, Bologna, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Spal e Udinese. Si uniscono alla protesta anche le tifoserie spagnole di Real Madrid, Valencia, Siviglia, quelle francesi di Marsiglia, Nantes, Metz, quelle tedesche di Bayern Monaco, Kaiserslautern, Stoccarda e molte altre da tutta Europa.

Una protesta di stampo etico e morale: riprendere i campionati non è mai stata una tra le tante opzioni disponibili alle leghe, bensì l'unica perseguibile; un obbligo economico, pena il fallimento del sistema. La crisi del Coronavirus ha messo a nudo l’essenza commerciale dello sport mondiale, e questo a molti tifosi non piace; questa protesta sembra più un coro nostalgico per un ritorno al calcio umano, fatto di tifosi. Un’utopia, forse un mito passato, difficilmente conquistabile.

