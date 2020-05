8 anni fa l'ultimo saluto alla Juve: Del Piero lo ricorda citando Gianni Agnelli

La leggenda bianconera ricorda sul suo profilo Instagram il saluto alla tifoseria bainconera dello Juventus Stadium, avvenuto il 13 maggio 2012. Un addio agrodolce, fatto di gioie e delusioni. Ma quel giorno, Del Piero riuscì ad alzare il trofeo di Serie A, completando la lunga rimonta bianconera, partita nel 2006 con la retrocessione in Serie B.

Il 13 maggio di 8 anni fa, Alessandro Del Piero si separava dai tifosi della Juventus: un saluto che durò una partita intera, quella contro l’Atalanta. Uscì tra gli applausi e le lacrime di tutto lo stadio, proprio quello stadio nuovo e rivoluzionario, che aveva avuto modo di annusare di sfuggita, solo per un anno. Ma proprio quell’anno fu sufficiente per riportare la Vecchia Signora in cima alla classifica di Serie A, il modo migliore per congedarsi da un rapporto speciale durato 19 anni.

Serie A Ronaldo a Del Piero: "Meritavi il Pallone d’Oro come Totti, Maldini, Raul e Roberto Carlos" 09/05/2020 A 08:15

Quel giorno, al momento della sostituzione, la leggenda bianconera si fermò in mezzo al campo: seguì un inchino a braccia alzate, umile e allo stesso tempo sontuoso. Uscì dal campo quando mancavano ancora 30 minuti. Poco prima aveva firmato il suo 290° gol in maglia bianconera. Appena uscito avviò un giro di campo interminabile, soffertissimo. Sulle spalle aveva una maglia rosa e una giacca gialla fluorescenti, segno dei tempi che cambiavano. Ma quello che non cambierà mai sarà l’affetto reciproco tra Del Piero e i colori bianconeri, che lo ricoprirono di sciarpe e magliette accomunate da quella magica bicromia che lui non aveva mai smesso di amare. Proprio oggi Alex ricorda quell’addio in grande stile, citando l’Avvocato Gianni Agnelli:

La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore.

Play Icon WATCH Alessandro Del Piero, 45 anni da capitano: i segreti nascosti sotto quella fascia 00:01:21

Serie A Del Piero: "Scontro Iuliano-Ronaldo? Non so perché l'arbitro non lo ha fischiato" 27/04/2020 A 12:33