Abete: "L'eventuale stop della Serie A deve essere deciso dal Governo"

Nella discussione circa la possibile ripresa in Italia del campionato della Serie A di calcio, è intervenuto all’ANSAGiancarlo Abete, ex presidente della FIGC ed ex commissario straordinario della Lega di A: si ipotizza che debba essere il Governo e non la Federazione a decidere di fermare il campionato nel caso in cui non ci siano possibilità di ripresa.

Così Abete: “Gravina finora si è mosso molto bene, con determinazione e al contempo prudenza. Siamo tutti consapevoli che le decisioni devono essere assunte dal Comitato tecnico scientifico sul versante della tutela della salute, e altresì consapevoli che la scelta, legittima, se sarà ritenuta tale, di non giocare più, sarà del Governo al massimo livello“.

Prosegue l’ex numero uno del calcio italiano: “Il premier Conte ha evidenziato che convocherà tutti gli interessati per assumere le sue decisioni. È evidente che qualora non si riprendesse servirà un provvedimento che legittimi la FIGC a intervenire in maniera mirata sui campionati. Oggi non esiste una norma che legittima la FIGC a intervenire. Già immaginiamo che con un provvedimento di legge ci sarebbe un contenzioso, figuriamoci senza“.

