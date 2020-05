Alessandro Matri annuncia il ritiro: "Non volevo più essere sopportato"

Dal nostro partner OAsport.it

Alessandro Matri si ritira dal calcio giocato. L’attaccante di Sant’Angelo Lodigiano lo ha annunciato durante un’intervista a Sky Sport 24, spiegando la sua volontà di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera che lo ha visto militare in tante squadre in Serie A, segnando 93 gol. L’ultima avventura è stata con il Brescia, un trascorso non fortunato per Matri, che ha giocato solo otto partite senza mai segnare. Queste le sue parole:

Ho firmato la rescissione con il Brescia e ho preso la decisione di smettere. Dopo i primi sei mesi sono mancati un po’ di stimoli e dal campo sono arrivate delle risposte non positive. Non avevo più voglia di essere sopportato, non fa parte del mio carattere

Serie A Da Matri a Viviano: l'esercito degli svincolati attende una chiamata entro il 31 marzo 12/02/2020 A 19:00

Una lunga carriera iniziata nelle giovanili del Milan, che gli ha permesso di esordire in Serie A nel maggio 2003 in quel di Piacenza. Successivamente tanta gavetta tra Lumezzane, Prato e Rimini, prima dell’amore con Cagliari. Con i sardi Matri gioca 125 partite e segna 36 gol, diventando protagonista soprattutto con Massimiliano Allegri in panchina. La Juve decide di puntare su di lui nel gennaio 2011 e in bianconero sotto la guida di Antonio Conte festeggia due Scudetti consecutivi, segnando anche dei gol molto importanti come quello del pareggio nella sfida decisiva a San Siro contro il Milan nel 2012.

Play Icon WATCH Galliani: "Il rigore di Milan-Juventus come il gol di Muntari? Non esageriamo" 00:00:42

Nell’agosto 2013 ritorna al Milan, ma la seconda apparizione della carriera in maglia rossonera non è fortunata. Segna solo una rete al Tardini contro il Parma e dopo la prima parte di stagione finisce in prestito alla Fiorentina. Successivamente ci saranno Genoa, ancora Juventus, poi Lazio, Sassuolo e l’ultima avventura con il Brescia.

Il 6 febbraio 2011 viene convocato per la prima volta in Nazionale da Cesare Prandelli, ma non gioca contro la Germania, mentre il suo esordio avviene il 29 marzo successivo quando entra al 61′ nell’amichevole contro l’Ucraina e firma anche la sua unica rete con la maglia azzurra.

Serie A Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/01) 20/01/2020 A 22:16