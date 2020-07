Alex Sandro salva la Juve: è 3-3 col Sassuolo. La Lazio pareggia, vincono Roma e Fiorentina

Partita pazzesca al Mapei Stadium con la Juve avanti 2-0 grazie ai gol di Danilo e Higuain, ma i bianconeri vengono poi rimontati da un grande Sassuolo. Alex Sandro fissa il risultato sul 3-3. Juventus a +8 sulla Lazio che pareggia a Udine, l'Atalanta è quindi seconda a -7. La Roma vede il 5° posto, la Fiorentina vede la salvezza con il successo di Lecce.

Sassuolo-Juventus 3-3 (5' Danilo, 12' Higuain; 29' Djuricic, 51' Berardi; 54' Caputo; 64' Alex Sandro)

Pazzesca partita al Mapei Stadium: termina 3-3 un match dalle mille emozioni. La Juve parte fortissimo e dopo 12' è avanti 2-0: reti di Danilo e Higuain, entrambi su assist di Pjanic (stupendo quello per la rete del Pipita). Il Sassuolo non demorde e va all'attacco, crea occasioni e riapre il match con Djuricic. In avvio di ripresa gli uomini di De Zerbi completano la clamorosa rimonta: perla di Berardi su punizione e tocco vincente da due passi del solito Caputo. La rete di Alex Sandro al 64' inchioda il punteggio sul 3-3: bianconeri a +7 sull'Atalanta, l'Inter può andare a -6.

Udinese-Lazio 0-0

Finisce senza reti Udinese-Lazio ed è un punto che tutto sommato fa più comodo ai padroni di casa che, grazie anche alla sconfitta del Lecce, fanno un altro piccolo passo avanti verso la salvezza. I biancocelesti di Simone Inzaghi interrompono la striscia di 3 sconfitte di fila, ma falliscono il sorpasso sull'Atalanta e si siedono sul terzo gradino della classifica. Partita combattutissima, condizionata dalla forte pioggia. Risultato giusto: l'occasione più ghiotta capita proprio al 96' a de Paul che scheggia il palo con un destro rasoterra dal limite dell'area.

Roma-Verona 2-1 (10' rig. Veretout, 45+4 Dzeko; 47' Pessina)

Terza, preziosissima, vittoria consecutiva della Roma che, al termine di una gara combattutissima, ha la meglio 2-1 su un Verona mai domo. Giallorossi in vantaggio al 10' su penalty (generoso) trasformato da Veretout. A fine primo tempo, Dzeko raddoppia di testa su assist di Pellegrini e, a inizio ripresa, Pessina realizza col tacco. La band di Fonseca blinda il 5° posto a 57 punti.

Lecce-Fiorentina 1-3 (6' F.Chiesa, 38' R.Ghezzal, 40' Cutrone; 88' Shakhov)

Partita già segnata nel primo tempo, con la Fiorentina che trova il gol del vantaggio al 6' con Chiesa. Bella l'imbeccata di Cutrone, ma che errore quello di Rispoli che indirizza la partita in favore degli ospiti. Da lì è tutta in discesa per la squadra di Iachini che si prende anche il lusso di sbagliare un rigore con Pulgar, con Gabriel che para il suo tentativo. Il bis arriva comunque con Ghezzal su calcio di punizione e poi Cutrone firma lo 0-3 lanciato in campo aperto da Chiesa. Anche nella ripresa il Lecce fatica a costruire con la squadra di Liverani che non riesce a riaprire la partita, mentre la Fiorentina cerca il quarto gol in contropiede. Solo nel finale il guizzo con Shakhov che segna su assist di Vera. Finisce 1-3: un colpo salvezza per la Viola mentre il Lecce resta a -1 dalla zona franca in attesa di Torino-Genoa.

La classifica dopo 33 giornate

Juventus 77 punti, Atalanta 70, Lazio 69, Inter 68, Roma 57, Napoli e Milan 53, Sassuolo 47, Hellas Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Udinese 36, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, SPAL 19.

