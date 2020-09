Prima amichevole stagionale per il Milan di Stefano Pioli che, in un test a Milanello contro il Novara disputato su tre tempi da 20 minuti ciascuno e con una formazione largamente rimaneggiata, ha battuto 4-2 il Novara in rimonta. Un successo tutt'altro che scontato quello dei rossoneri, che dopo 13 minuti si ritrovano sotto di due reti (doppietta di Bellicchi per il Novara).