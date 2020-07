Anche Cristiano Ronaldo in lotta per la Scarpa d'oro: è a 25 gol, -4 da Immobile e -9 da Lewandowski

Con i suoi 25 gol realizzati in Serie A, anche Cristiano Ronaldo è in lotta per la conquista della Scarpa d'oro 2020. Il portoghese ha ancora a disposizione 8 turni di campionato per avvicinarsi a Lewandowski (34), anche se il favorito al titolo resta Immobile che è a 29 gol con una media reti di 1 gol a partita in questa stagione.

Immobile resta a 'riposo' visto la squalifica, ma da dietro cerca la rimonta Cristiano Ronaldo che nel derby contro il Torino ha trovato il suo 25esimo gol in campionato. Tra l'altro, il suo 1° gol su calcio di punizione diretto da quando è in Serie A. In pratica è un giorno di festa per l'attaccante portoghese.

Serie A Cristiano Ronaldo: "Avevo bisogno di un gol su punizione per prendere fiducia, ora testa al Milan" DA 2 ORE

Ronaldo è così in gioco per la Scarpa d'oro, raggiungendo in classifica Haaland che - nonostante i 29 gol segnati - ha lo stesso punteggio a 'causa' dei gol realizzati nel campionato austriaco che hanno un coefficiente inferiore.

In testa alla classifica resta primo Lewandowski con i suoi 34 gol (oggi ha raggiunto quota 50 in stagione con i gol in finale di Coppa di Germania), tallonato proprio da Ciro Immobile che si è portato a quota 29 gol (in 29 presenze). Sia Immobile che Cristiano Ronaldo hanno a disposizione 8 turni per avvicinarsi e superare Lewandowski per vincere il titolo della Scarpa d'oro 2020.

La classifica aggiornata al 4 luglio 2020

Giocatore Gol/Punti Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI** 34 (68) Bayern Monaco 2. Ciro IMMOBILE 29 (58) Lazio 3. Timo WERNER** 28 (56) RB Lipsia 4. Cristiano RONALDO 25 (50) Juventus 5. Erling HAALAND** 29 (50)* Dortmund/Salisburgo 6. Lionel MESSI 22 (44) Barcellona 7. Shon WEISSMAN 29 (43,5)* Wolfsberger 8. Jamie VARDY 21 (42) Leicester 9. Romelu LUKAKU 19 (38) Inter 9. Pierre-Emerick AUBAMEYANG 24 (38) Salisburgo

*coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco

**stagione finita

Sarebbe un risultato incredibile dovesse vincere un giocatore diverso da Cristiano Ronaldo, Messi o Luis Suarez che hanno monopolizzato la scena dalla stagione 2009-2010 ad oggi. L'ultima volta che ha vinto un italiano è stato Francesco Totti (Roma) con 26 gol nella stagione 2006-2007; l'ultima volta che ha vinto un giocatore della Bundesliga è datata 1971-1972 con i 40 gol di Gerd Müller in una singola stagione (record assoluto di reti in una singola edizione del campionato tedesco).

Play Icon WATCH Il Bayern Monaco è un rullo: 4-2 al Bayer Leverkusen e Lewandowski fa 400 00:01:26

Serie A Finalmente un gol su calcio di punizione! Cristiano Ronaldo si sblocca dopo 43 tentativi in A DA 2 ORE