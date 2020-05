Anche l'Atalanta riparte: sessioni individuali e facoltative dal 5 maggio

Anche l'Atalanta predispone la ripartenza degli allenamenti, con sessioni però individuali e facoltative a partire da martedì 5 maggio presso il centro sportivo di Zingonia.

Dopo l'ok del Viminale, anche l'Atalanta organizza il ritorno agli allenamenti. Da martedì 5 maggio, infatti, sarà possibile la ripresa, ovviamente, con sessioni solo individuali e facoltative. Chiunque voglia rimanere presso il proprio domicilio potrà farlo, con il club che viene incontro a tutti gli atleti che hanno manifestato delle problematiche in questi masi ad allenarsi in casa perché senza la corretta strumentazione.

Sarà un giorno speciale quindi per l'Atalanta, la squadra di Bergamo, una delle città più colpite dal coronavirus in tutto il mondo. Tanto che la partita Atalanta-Valencia potrebbe aver dato il là al contagio di migliaia di bergamschi che per l'occasione si erano riversati allo stadio San Siro per assistere all'andata degli ottavi di finale di Champions League (44.236 spettatori, il dato ufficiale).

A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie. Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. [Comunicato Atalanta]

L'Atalanta non scende in campo dal 10 marzo scorso, quando giocò il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sempre contro il Valencia (diversi i giocatori del club spagnolo che si sono poi ammalati). L'ultima partita disputata, invece, al Gewiss Stadium di Bergamo è quella contro la Roma del 15 febbrao scorso.

