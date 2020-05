Anche Vidal replica a Chiellini: "Il vizio dell'alcol? Non doveva raccontare cose private"

Il centrocampista cileno risponde all'ex compagno della Juventus che ha parlato di lui nella sua autobiografia "Io, Giorgio": "Ci siamo chiariti, Giorgio mi ha chiamato e mi ha spiegato. Sono un essere umano come tutti e quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono rialzato". Dopo Balotelli e Felipe Melo, anche Vidal fa sapere il proprio pensiero.

L'autobiografia di Chiellini "Io, Giorgio" continua a far parlare e, dopo Balotelli e Felipe Melo, arriva anche la replica di Arturo Vidal, compagno del difensore toscano ai tempi della Juventus. Il cileno, nel corso di una diretta Instagram, ha risposto a Chiellini che nel suo libro aveva evidenziato il vizietto dell'alcol dell'ex giocatore del Bayer Leverkusen.

Le persone si sono concentrate sulle cose peggiori che ha detto Chiellini. Non mi sembra giusto raccontare cose private, però ha anche detto che ero un campione. Ci siamo chiariti, mi ha chiamato e mi ha spiegato. Non è stata una cosa che non potevo fare, avevo il permesso di uscire. Sono un essere umano come tutti e quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono rialzato

Nello specifico Chiellini ha raccontato su Vidal, che proprio oggi compie 33 anni: "Uno come Vidal ogni tanto usciva e beveva più del dovuto, lo sanno tutti, si può dire che l'alcol era un po' il suo punto debole. Mica ci mettiamo a discutere il campione o la persona per questo. Le debolezze fanno parte della natura umana, contano le conseguenze che possono avere su un gruppo. Il grande Arturo un paio di volte all'anno non si presentava all'allenamento, oppure arrivava che era ancora piuttosto allegro".

