L'ex centrocampista bianconero è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della prima squadra dopo l'esonero di Maurizio Sarri.

Ore caldissime per stabilire chi sarà il nuovo allenatore della Juventus, dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Tanti i nomi accostati alla panchina bianconera, ma nelle ultime ore un profilo su tutti ha staccato gli altri: Andrea Pirlo. L'ex centrocampista bianconero, stando a Sky Sport, è vicino a diventare il nuovo allenatore della Juve: accelerata negli ultimi minuti, con la dirigenza juventina che si è riunita e ha convocato il campione del Mondo in sede. Sono minuti concitati, presto Pirlo potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juve.

Serie A Juventus, Pirlo ufficiale: è lui il nuovo allenatore dei bianconeri, contratto fino al 2022 DA UN' ORA

Rivoluzione dirigenziale?

Nonostante le smentite di ieri sera in diretta a Sky, quella alla Juventus potrebbe essere anche un piccola rivoluzione a livello dirigenziale: a prendere un ruolo più centrale ci sarebbe Federico Cherubini, con Andrea Agnelli che di fatto con questa mossa ricostruirebbe nuove gerarchie nella area sportiva della società. Con Pirlo a prendere il posto di Sarri e Cherubini in pole, da capire resterebbe in quale posizione resterebbe Fabio Paratici.

Play Icon WATCH Agnelli: "Con Pirlo iniziamo un percorso di identità e continuità" 00:02:40

