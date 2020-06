Angelo Carbone: "Vi racconto il mio Milan che dice no a razzismo e intolleranza"

In un'intervista esclusiva a Eurosport il responsabile del settore giovanile rossonero parla dell'impegno del club contro ogni forma di discrimnazione: "Cerchiamo di far crescere i ragazzi sia come calciatori che come persone. Penso sia la paura del diverso a innescare episodi di violenza e ritengo che serva trasmettere da subito certi valori. La mia paura? L'indifferenza a lungo termine".

La tragica morte di George Floyd e le manifestazioni anti-razzismo promosse in tutto il mondo dal movimento Black Lives Matter hanno dato origine a forti prese di posizione anche da parte di tanti sportivi, dagli atleti ai tecnici. Abbiamo affrontato questo tema, e quello più ampio della lotta a ogni forma di discriminazione, con Angelo Carbone, ex calciatore del Milan che attualmente ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile del club rossonero.

Stiamo vivendo un periodo particolare in tutto il mondo. Prima la pandemia mondiale e ora i fatti che stanno investendo gli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Molti sportivi si sono apertamente schierati a favore della lotta contro la discriminazione razziale: lei da uomo di sport che idea si è fatto?

"Penso che ognuno di noi, con i propri comportamenti può innescare un processo virtuoso che vada nella direzione della lotta alla discriminazione razziale. Ancora oggi, nel 2020, purtroppo assistiamo a episodi violenti e indicibili come quello accaduto negli Stati Uniti. La mia paura più grande è l'indifferenza a lungo termine. Quando sentiamo o veniamo a conoscenza di questi fatti ci scandalizziamo, rimaniamo sconcertati dalla violenza umana animata dall'odio verso il colore della pelle diverso, verso un'appartenenza religiosa differente e altro ancora. Dopo qualche giorno, settimana, mese capita che questo sentimento di sconcerto, rabbia, si attenui. Vorrei, da uomo di sport, che le nostre coscienze rimanessero attive sempre e non dimenticassero mai quanto accade nel mondo, perché proprio attraverso lo sport possiamo lanciare quotidianamente messaggi di tolleranza, di condivisione e rispetto, partendo dai piccoli calciatori. In un campo di calcio siamo tutti uguali, abbiamo tutti un unico obiettivo, divertirci, vincere e fare squadra".

Da calciatore, invece, ha mai vissuto casi di razzismo? O ha mai avvertito un clima particolare? Insomma, come erano gli anni in cui era lei a scendere in campo?

"È capitato qualche volta di sentire alcune voci fuori dal coro del tifo quando un calciatore di colore prendeva palla, ma non è mai stato enfatizzato".

A proposito, secondo lei rispetto a quando era giocatore come si è evoluta la lotta al razzismo, ma anche la consapevolezza dell'opinione pubblica su un argomento così importante e delicato? Insomma, è cambiato qualcosa (sperabilmente in meglio) rispetto a quando era calciatore o i passi in avanti sono ancora troppo pochi?

"Negli stadi sicuramente la lotta al razzismo ha avuto un'evoluzione positiva. I Club hanno avuto prese di posizione importanti, i tifosi sempre di più sono concentrati sulla partita e non sull'insultare l'avversario di colore, una cosa inaccettabile. Certo si può fare sempre meglio, ma è una questione culturale e non solo sportiva. Per tanti tifosi che rappresentano la voglia di sostenere la propria squadra ci sono ancora dei casi, pochi fortunatamente, in cui alcuni giocatori vengono presi di mira per il colore della pelle e la provenienza geografica".

Il Milan è da sempre impegnato nella lotta e nel contrasto a qualsiasi forma di razzismo. In che modo il settore giovanile è coinvolto e dà il suo contributo?

"All'interno del Settore Giovanile cerchiamo di far crescere i ragazzi sia come calciatori che come persone. Dicevo prima che uno dei valori fondamentali che trasmette lo sport e il calcio in particolare è il rispetto per i compagni e per gli avversari, rispetto a 360°. Nel corso degli anni abbiamo realizzato diverse iniziative anche in collaborazione con Fondazione Milan sul tema del rispetto verso qualsiasi forma di razzismo.

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan (Foto LaPresse su gentile concessione dell'AC Milan) Credit Foto LaPresse

A gennaio con tre nostri atleti sono stato a Roma per l'iniziativa Un calcio al razzismo”, nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria. Lì abbiamo discusso di equità, inclusione, lotta alla violenza negli stadi. È stato importante aver coinvolto i giovani calciatori italiani perché noi siamo chiamati a dare loro gli strumenti per essere atleti e uomini migliori che a loro volta, nella vita e nello sport, possano trasmettere valori positivi. Solo in questo modo possiamo alimentare un circolo virtuoso".

Quanto è importante trasmettere messaggi e valori inclusivi tra i calciatori più giovani e come si veicolano?

"È fondamentale, lo dicevo prima. Sono valori che si veicolano in qualsiasi momento, durante un allenamento, durante la partita, con incontri specifici organizzati per fasce d'età in modo da poter utilizzare un linguaggio adeguato e comprensibile sia per i pulcini che per i ragazzi della Primavera".

Durante la sua esperienza da tecnico le è mai capitato di dover affrontare personalmente un caso di razzismo o di discriminazione? E se sì, come l'ha gestito?

"All'interno del nostro Settore Giovanile abbiamo molti ragazzi di etnie diverse e fortunatamente non abbiamo mai avuto episodi di razzismo. Penso che questo sia il frutto di quello che come Club stiamo portando avanti".

Sempre in base alla sua esperienza, da cosa ritiene abbiano origine i casi di razzismo nel mondo del calcio?

"Penso che non ci sia un'origine diversa per casi di razzismo che avvengono in strada o dentro a uno stadio. Penso sia la paura del diverso a innescare episodi di violenza. E per questo ritengo che serva trasmettere da subito i valori dell'equità e della tolleranza. Siamo tutti delle persone prima di tutto, indipendentemente dalle caratteristiche di ognuno".

Che figura deve essere un responsabile del settore giovanile nel calcio di oggi? Quali sono le criticità maggiori da affrontare? Quale l'approccio migliore? Da semplice tecnico o più umano, da "educatore"?

"Sicuramente oggi un Responsabile del Settore Giovanile deve essere in grado di valutare l'aspetto tecnico, di fatto il nostro obiettivo è quello di far crescere calciatori che possano fare il grande salto dopo il percorso fatto nel vivaio. A questo però va aggiunto l'aspetto umano, è importante saper instaurare con gli allenatori e i giocatori un rapporto fondato sulla fiducia e sulla trasparenza. Un ragazzo deve avere fiducia in noi perché il messaggio possa essere compreso e assimilato".

Anni fa un giocatore del Milan, Kevin Prince Boateng, scagliò un pallone in tribuna durante un'amichevole per protestare contro gli ululati di alcuni spettatori. Che idea ha di quell'episodio? Crede che gesti come quello di Boateng siano utili ed efficaci?

"Penso sia stato un gesto comprensibile e istintivo nei confronti di chi ha voluto rovinare un pomeriggio di sport, una semplice amichevole in un clima di festa. Se ancora oggi si parla della reazione di Boateng il suo gesto è stato efficace, anche se purtroppo alcuni episodi razzisti nel mondo dello sport sono ancora presenti".

Ritiene che sia giusto sospendere una partita nel caso di insulti razzisti nei confronti di un giocatore?

"Qualora non ci fossero le condizioni per proseguire, dopo i richiami dello speaker, dell'arbitro, dei giocatori, penso sia inevitabile sospendere la gara. Penso e spero però che in futuro, anche grazie alle diverse iniziative in campo, non si debba arrivare a ciò".

Il Milan, come tutti i club di Serie A, ha sottoscritto il "Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport". In che modo, a suo avviso, i media possono offrire un contributo per diffondere i valori del rispetto, dell'inclusione e del fair play? E quanto è importante il loro ruolo?

"I media hanno un ruolo importantissimo nella lotta al razzismo e nella valorizzazione di esperienze di fair play. Penso che sia giusto parlare di episodi di violenza, raccontarli per evitare che si ripetano, ma sia importante allo stesso modo raccontare le esperienze e le iniziative, anche piccole, che vengono realizzate proprio per trasmettere i valori positivi sia a livello di prime squadre che nei settori giovanili. Noi siamo stati orgogliosi di firmare il Manifesto e di essere stati presenti all'evento “Un calcio al razzismo”.

Personalmente sono orgoglioso di quanto fatto del Club per cui ho giocato e per cui lavoro. Il Milan ha realizzato diverse iniziative per la lotta a ogni forma di razzismo in particolare negli stadi. Vorrei ricordare, solo per fare alcuni esempi, il video del capitano Alessio Romagnoli, la lettera aperta dei Club di serie A che il Milan ha promosso e non ultimo le magliette realizzate e indossate dai calciatori durante il warm up di Juventus-Milan del 12 giugno con la scritta “black lives matter”.

"Teniamo alta l'attenzione, sempre, ogni singolo piccolo comportamento positivo può rappresentare la forza necessaria per innescare la caduta di una prima tesserina del domino che piano piano ne abbatte un'altra e poi un'altra ancora, fino a sconfiggere insieme ogni forma di razzismo".

