La fumata bianca arriva al termine di un incontro di più di tre ore. Il club nerazzurro comunica la prosecuzione del rapporto con l'allenatore salentino: "Sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto". Confermati anche Marotta e Ausilio.

Niente ribaltone in panchina: Antonio Conte resta l'allenatore dell'Inter.L'attesissimo summit con la dirigenza nerazzurra, in primis il presidente Steven Zhang, ha dato frutti positivi. Ufficiale la fumata bianca, come annunciato dallo stesso club nerazzurro in un comunicato sul proprio sito:

"L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".

Vertice di più di tre ore

Un incontro quasi infinito in una villa in provincia di Varese, un vertice durato più di tre ore, iniziato alle 15 circa e conclusosi poco dopo le 18. Presenti Conte, Zhang jr., ma anche Beppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello, oltre all'avvocato Capellini, legale dell'Inter. Un vero e proprio faccia a faccia che, nonostante lo sfogo post Lisbona facesse presagire il contrario, ha portato alla fumata bianca.

Tra i temi inevitabilmente toccati, quelli legati agli investimenti e al mercato in vista della prossima stagione. Conte, evidentemente, ha visto accontentate le proprie richieste. E dunque rimarrà sulla panchina dell'Inter, allontanando così un'ombra, quella di Massimiliano Allegri, che negli ultimi giorni si era fatta sempre più minacciosa.

Confermati anche Ausilio e Marotta

Che sull'Inter sia tornato il sereno, almeno in apparenza, è testimoniato dal fatto che, come rivela 'Sky', nessuna testa è destinata a cadere: Zhang ha infatti confermato anche l'amministratore delegato Marotta e, soprattutto, il direttore sportivo Ausilio, per il quale l'ipotesi Roma sembrava farsi ogni giorno più concreta. Con loro tre l'Inter riparte. Provando a lasciarsi alle spalle un periodo più turbolento che mai.

