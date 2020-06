È arrivata l'ufficialità del passaggio di Arthur alla Juventus, con il brasiliano che si aggregherà ai bianconeri a partire da settembre. Dopo aver condiviso lo spogliatoio per due anni con Messi (delusissimo dalla partenza di Arthur), il classe '96 sarà compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. È il primo nella storia del calcio? Macché, il 14° tra squadre di club e Nazionali. Pjanic il 15°.

È finalmente arrivata l'ufficialità del passaggio di Arthur alla Juventus per 72 milioni più 10 di bonus. Il centrocampista brasiliano si aggregherà ai bianconeri solo al termine di questa travagliata - a causa del Covid - stagione, dopo aver concluso il campionato e la Champions League con la maglia del Barcellona.

Dopo essere stato compagno di squadra di Lionel Messi, dunque, il classe '96 dividerà lo spogliatoio anche con Cristiano Ronaldo. Non è il primo a farlo, anzi sarà il 14° giocatore di sempre a giocare sia con Messi che con Ronaldo. Due di questi sono già presenti nella rosa della Juventus: Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, che con Messi hanno condiviso lo spogliatoio della Nazionale argentina.

Tutti i 'compagni' di Cristiano Ronaldo e Messi

Giocatore Club/Nazionali con Ronaldo e Messi Paulo DYBALA Juventus e Argentina Gonzalo HIGUAIN Juventus/Real Madrid e Argentina Carlos TEVEZ Manchester United e Argentina Gabriel HEINZE Manchester United e Argentina Angel DI MARIA Real Madrid e Argentina Ezequiel GARAY Real Madrid e Argentina Fernando GAGO Real Madrid e Argentina Anderson DECO Portogallo e Barcellona André GOMES Portogallo e Barcellona Nelson SEMEDO Portogallo e Barcellona Henrik LARSSON Manchester United e Barcellona Gerard PIQUÉ Manchester United e Barcellona Martin CACERES Juventus e Barcellona Melo ARTHUR* Juventus e Barcellona Miralem PJANIC* Juventus e Barcellona

*a partire dalla prossima stagione

Sono tantissimi i giocatori con un passato nella Nazionale argentina che hanno incrociato nella propria carriera Cristiano Ronaldo: ci sono Tevez, Heinze, Di Maria, Garay e Gago. Messi ha invece incontrato nella sua carriera i portoghesi Semedo, André Gomes e - soprattutto - Deco. Fu proprio l'ex n° 20 della Nazionale lusitana a cedere il posto a Messi il 16 ottobre 2004 nel match tra Barcellona ed Espanyol.

Deco, Messi - Barcellona - Liga 2007/2008 - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

Chi invece è stato sia con Ronaldo che con Messi, ma solo in squadre di club sono Gerard Piqué (centrale del Barça, ma che con Ronaldo ha vinto la prima delle sue 4 Champions League in carriera), Henrik Larsson, Martin Caceres (che col Barça vinse la Champions nel 2009) e, infine, proprio Arthur e Pjanic a partire dalla prossima stagione, uno in bianconero e l'altro in blaugrana.

