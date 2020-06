Arthur ha completato le visite: ora firma con la Juve fino al 2025, ingaggio di 5 milioni a salire

Il centrocampista brasiliano ha completato le visite mediche al J-Medical e ora apporrà la sua firma al contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2025. 5 milioni a stagione, ma con ingaggio a salire fino a 7 milioni per l'ultima annata. Ha completato le visite anche Pjanic, che è rimasto però al J-Medical osservato dallo staff medico del Barcellona.

Si sono concluse alle 17 le visite mediche svolte da Arthur, il brasiliano che firmerà con la Juventus fino al 2025. Il giocatore del Barcellona era arrivato nella notte a Torino e già in mattinata aveva svolto la prima sessione di visite mediche, concluse poi nel pomeriggio. Ora un po' di “pausa”, prima della firma sul contratto di 5 anni che vedrà il classe '96 guadagnare 5 milioni a salire, fino a percepire 7 milioni nell'ultima annata di contratto. Questa la mossa della Juventus per attirare il brasiliano, triplicando di fatto l'ingaggio che percepiva in Catalunya.

In serata, Arthur tornerà a Barcellona perché già martedì 30 gennaio i catalani dovranno affrontare la partita più importante della stagione, con la sfida casalinga contro l'Atlético Madrid. Arthur ci sarà? Il brasiliano è entrato solo nel finale della partita contro il Celta Vigo e ha già comunicato alla società di non voler prendere parte alla fase finale di Champions League una volta concluso il campionato...

È rimasto invece a Torino Miralem Pjanic, che in questa operazione fungerà da pedina di scambio con il Barcellona. Il centrocampista bosniaco, arrivato alla Juve nell'estate del 2016, farà il percorso inverso e permetterà ai bianconeri di acquisire Arthur più il versamento di un conguaglio di 10 milioni. Pjanic ha svolto comunque le visite mediche, ma lo ha fatto direttamente al J-Medical, osservato da alcuni elementi dello staff medico del Barcellona arrivati a Torino proprio con Arthur. Questa corsa contro il tempo è stata adottata per rispettare la scadenza del 30 giugno, per far sì che le operazioni fossero ascrivibili a bilancio per entrambi i club.

