Arthur pronto a volare a Torino: domani le visite mediche con la Juventus

Il centrocampista brasiliano partirà in tarda serata per l'Italia dove domenica si sottoporrà ai test e firmerà il contratto fino al 2025. Viaggio inverso per Pjanic che partirà per Barcellona e dovrà fare le visite per poi tornare in vista del match di martedì sera col Genoa.

Juventus e Barcellona hanno fretta, devono chiudere lo scambio tra Arthur e Pjanic entro il 30 giugno per questioni di bilancio e quindi è già il momento per entrambi i centrocampisti di sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto col loro prossimo club.

Secondo Nicolò Schira, Arthur prenderà un volo questa sera da Barcellona in direzione Torino e domani sarà al J-Medical per sostenere tutti i test e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2025. Viaggio inverso per Miralem Pjanic che, dopo aver giocato ieri contro il Lecce, in giornata volerà in Catalogna e sempre domani svolgerà le visite per il Barcellona: tempi stretti perchè poi il bosniaco dovrà rientrare in vista del match di martedì sera a Marassi tra Genoa e Juventus.

Serie A Ausilio stoppa Lautaro: "Non lo vendiamo. Lontano dall'Inter solo se il Barça paga la clausola" 28/05/2020 A 06:00

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus con l'acquisto di Arthur 00:01:27

Serie A Inter: è Dybala il grande sogno per sostituire Lautaro Martinez, Marotta ci proverà ancora 27/05/2020 A 07:36