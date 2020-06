Arthur, rottura col Barcellona: niente Champions, vuole pensare solo alla Juventus

Arthur Melo of FC Barcelona looks on during the Copa del Rey Round of 16 match between FC Barcelona and CD Leganes at Camp Nou on January 30, 2020 in Barcelona, Spain

Come per Timo Werner del Lipsia, già acquistato dal Chelsea, anche il centrocampista brasiliano pare intenzionato a concludere la sua esperienza in blaugrana a luglio, mentre in agosto si concentrerà soltanto sulla nuova avventura in bianconero. Per alcuni sarebbe anche una ripicca verso il tecnico Setien e lo stesso Barcellona.

Mentre sono in corso le visite mediche a Torino sia di Arthur, sia di Pjanic per conto del Barcellona, emerge un particolare importante. Secondo Nicolò Schira, il centrocampista brasiliano avrebbe già informato il club blaugrana della volontà di non giocare le partite di Champions League in agosto per concentrarsi esclusivamente sulla nuova avventura in bianconero, un po' come accaduto per Timo Werner del Lipsia, già acquistato dal Chelsea e che si trasferirà da subito a Londra senza giocare la fase finale della coppa con la squadra della Red Bull.

Pare che questa sia una sorta di ripicca da parte di Arthur nei confronti del Barcellona perchè non avrebbe gradito la cessione alla Juventus (la sua volontà era di rimanere in Catalogna), e inoltre sarebbe rimasto abbastanza frustrato dalla gestione della squadra del tecnico Quique Setien che contro il Celta gli ha preferito il giovane Riqui Puig. "Riqui Puig avrà più spazio ora che Arthur è stato promesso alla Juve? Non farei paragoni, tra un giocatore e un altro, parliamo di due centrocampisti diversi che apportano alla squadra un contributo differente. Io sono l'allenatore e devo prendere decisioni tecniche, non è facile ma è quello che devo fare. Per qualsiasi calciatore è importante sfruttare ogni occasione che gli capita", le parole di Setien prima della gara in cui Arthur è entrato all'86' al posto di Puig.

