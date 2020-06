Assoagenti: "Chi in scadenza al 30 giugno può rifiutarsi di giocare. Callejon? Può lasciare Napoli"

Incredibile problematica posta dal Presidente dell'Assoagenti: cosa succede a quei giocatori in scadenza il 30 giugno? Semplice, possono rifiutarsi di giocare. Callejon e altri giocatori in scadenza potrebbero decidere di dire basta non avendo il contratto... Chi è già stato acquistato può andare nella nuova squadra, ma non potrà giocare...

Pronti, partenza, via! Il 20 giugno riparte il campionato di Serie A e si hanno già date, orari e, addirittura, la programmazione delle varie partite. Manca però qualcosa, sì perché non è stato stabilito nulla - né a livello nazionale né a livello internazionale - riguardo i contratti in scadenza. Cosa succede a quelli che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno? Cosa farà chi dovrà rientrare da un prestito? Cosa farà chi ha già firmato per un'altra squadra dal 1° luglio? Ad oggi, la normativa non dice nulla, anzi resta quella precedente. Al 1° di luglio ognuno potrà andare nella sua squadra di appartenenza...

In questo momento un qualsiasi giocatore in scadenza al 30 giugno può dire arrivederci. La Federazione dovrebbe intervenire sul prolungamento dei contratti, ma finora solo parole. I giocatori come Callejon in teoria possono rifiutarsi di giocare oltre la scadenza del proprio contratto. Copertura assicurativa? Ogni giocatore ha una sua polizza personale, quindi si gestisce con il proprio assicuratore. Ogni agente parlerà col proprio assicuratore per prolungare o fare una polizza aggiuntiva. [Beppe Galli, Presidente Assoagenti]

Serie A 133 giocatori in bilico e un nodo irrisolto: cosa succede ai contratti in scadenza il 30 giugno?

Queste le parole del Presidente dell'Assogenti, molto gravi considerando che il campionato ricomincerà tra poco. E non solo...

Inuovi acquisti possono aggregarsi, ma non possono scendere in campo. Almeno non fino al termine del campionato 2019/20. L'intervento della Federazione sarà fondamentale

Gli agenti hanno bussato alla porta della Federazione ma...

Noi agenti abbiamo fatto diverse richieste e stiamo aspettando un incontro con la Federazione. Finora 0 risposte, hanno parlato tutti, gli agenti non sono mai stati interpellati. Il giocatore è tutelato dall'agente, non da altri personaggi, quindi la Federazione dovrebbe fare un po' di attenzione in tal senso

