Atalanta-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Sono 97 i precedenti tra Atalanta e Bologna in A: per i padroni di casa 34 vittorie, 26 pareggi e 37 sconfitte.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Hateboer

Indisponibili: Ilicic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Dijks

Indisponibili: Bani, Schouten

Statistiche Opta

Dopo una serie di sette successi consecutivi, l’Atalanta ha perso l’ultima sfida di Serie A contro il Bologna: i bergamaschi non perdono due gare di fila con gli emiliani dal 1968.

Atalanta e Bologna si sono affrontate 48 volte in casa dei primi, con un bilancio di 26 vittorie casalinghe, 15 pareggi e sette successi esterni.

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Bologna in Serie A: i bergamaschi non sono mai arrivati a sei successi interni di fila con gli emiliani (cinque anche tra il 1964 e il 1968).

Attualmente a quota 94 reti, l'Atalanta può diventare la prima squadra a realizzare 95 gol in una singola stagione di Serie A dalla Fiorentina nella stagione 1958/59.

L'Atalanta ha eguagliato il suo record di partite consecutive senza sconfitta in una singola stagione di Serie A (14, come nella stagione 1988/89): potrebbe superarlo contro il Bologna.

L'Atalanta è una delle tre squadre nei maggiori cinque campionati europei ad avere due giocatori con almeno 17 gol all'attivo in questa stagione (Muriel e Zapata), insieme a Liverpool (Mané e Salah) e Manchester United (Rashford e Martial).

Solo due squadre nella storia della Serie A a girone unico hanno avuto una serie di più di 29 partite di fila (quella attuale del Bologna) con gol al passivo: il Novara (30 gare fra aprile 1956 e febbraio 2012) e il Verona (31 incontri fra aprile 1992 e marzo 1997).

Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic: sette reti in 15 partite - lo sloveno non trova la rete da cinque presenze di campionato e non registra una striscia più lunga nella competizione dal dicembre 2018.

Il centrocampista del Bologna Riccardo Orsolini ha giocato le sue prime otto partite di Serie A con la maglia dell'Atalanta - è a una sola rete dal suo nuovo record di marcature in una singola Serie A (attualmente a otto, come la scorsa stagione).

