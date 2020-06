Il tecnico dell'Atalanta si dice scontento perché mancherà l'apporto dei tifosi, ma questo resta un piccolo passo verso un ritorno alla normalità. I nerazzurri sono pronti al tour de force che li aspetta, solo dopo si penserà alla Champions League.

Prima partita della 'ripresa' per l'Atalanta di Gasperini e si sente subito il peso di dover fare qualcosa di più. Sì perché parliamo della squadra di Bergamo, una delle città più colpite al mondo dalla malattia coronavirus. Ripartire dallo stadio Azzurri d'Italia può essere il primo passo per un ritorno verso la normalità e il Gasp spera di regalare delle gioie al suo pubblico.

È una situazione molto diversa, nuova un po’ per tutti. Può essere l’inizio di un ritorno alla normalità, anche se le cose cambieranno di molto. Anche il calcio riparte, c’è tanta attesa, speriamo di poter dare un contributo. Come sta l’Atalanta? L’aspetto mentale sarà importante, anche il più imprevedibile. Per il resto ci alleniamo da tante settimane. Mancano poche ore alla ripartenza

Sentite la responsabilità di far bene?

La dimensione di quello che è successo a Bergamo è difficile da rimediare con qualsiasi impresa. Questa cosa ha completamente capovolto tutto, tra un po’ di tempo capiremo perché c’è stata tanta aggressività qui. Bergamo l’ha pagata pesantemente, cercheremo di ripartire attraverso il calcio

Mancheranno i tifosi

I tifosi sono una componente fondamentale per il calcio, giocare senza pubblico non fa bene a nessuno. Speriamo che presto la gente possa tornare allo stadio. Loro ci seguiranno in televisione, ma li sentiamo vicini. Abbiamo un po’ il compito di dare soddisfazione a tutti. Spero che tutti possano tornare sugli spalti

Chi è più avvantaggiato da questa ripartenza?

Non lo so, forse tutti partiamo alla pari. Ci sono tanti dubbi e tante situazioni nuove, giocare a giugno e luglio con un clima caldo. In questo senso saremo tutti alla pari, vedremo chi si adatterà meglio

Sarà però un tour de force per l'Atalanta

Non abbiamo mai affrontato una situazione simile, dobbiamo essere bravi ad adattarci e non avere alibi. Vedremo strada facendo, sarà una nuova avventura. La Champions è qualcosa di straordinario, ma pensiamo al campionato

