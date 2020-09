L'Atalanta riparte, forte di quello che ha fatto nelle ultime stagioni, ma conscia che per restare in alto bisognerà continuare a lavorare. Ecco il pensiero di Gian Piero Gasperini.

Non possiamo lottare per lo scudetto, sono obiettivi di fantasia questi. Vogliamo migliorarci, essere più forti e migliorare le prestazioni e in pochi possono partire con questi obiettivi. C’è chi vuole confermarsi e chi vuole superarci, pensiamo a noi e fare il meglio possibile. Il target di punti è quello che abbiamo raggiunto, ora non pensiamo troppo agli obiettivi ma alla voglia di sorprendere. Ripartire come abbiamo concluso, giocando ogni tre giorni e senza pubblico, lascia molte incertezze.