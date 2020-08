L'esterno olandese parla chiaramente del suo futuro a Voetbal International: "Adesso ho 26 anni e come calciatore professionista la durata della carriera è limitata. Voglio continuare a sfidare me stesso. La mia scelta non ha niente a che vedere con l'Atalanta".

L'arrivo fino ai quarti di finale di Champions League è un traguardo storico per l'Atalanta e, secondo qualcuno, un punto irripetibile per il club nerazzurro. Questo è il pensiero di Hans Hateboer, l'esterno destro olandese, classe 1994, che ha annunciato una sorta di addio motivando le sue parole con la necessità di intraprendere una nuova sfida dopo il picco toccato col gruppo di Gian Piero Gasperini.

Hateboer, arrivato nel gennaio 2017 dal Groningen per 300mila euro, si è espresso così a Voetbal International: "Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile, negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Quanto meglio si può fare? Non molto, immagino. A questo punto penso che dovremmo essere in grado di trovare una soluzione insieme".

Poi ancora: "Ho trascorso momenti fantastici qui, con grandi prestazioni e una grande atmosfera. È qualcosa di puramente personale. La voglia di scoprire cose nuove. Voglio continuare a sfidare me stesso. La mia scelta non ha niente a che vedere con l'Atalanta. Se dovessi giocare ancora qui la prossima stagione, saprei tuttavia di essere in un buon club". L'olandese, 32 presenze quest'anno e sempre in campo nelle 9 sfide di Champions League, conclude parlando apertamente di addio: "Adesso ho 26 anni e come calciatore professionista la durata della carriera è limitata. E' un buon momento per fare il prossimo passo".

