Il dg dei bergamaschi ha parlato a Sky prima del match col Bologna trattando anche il mercato col colombiano al centro di varie voci: "Fa piacere che molti club di valore internazionale siano interessati a lui. Barrow? Aveva bisogno di andare a giocare. E' un ragazzo a cui teniamo molto".

L'Atalanta è a tutti gli effetti una big del calcio italiano e per questo motivo non ha alcuna intenzione di cedere facilmente i proprio gioielli. Tra questi ovviamente Duvan Zapata, il bomber colombiano che è entrato nel radar della Juventus per sostituire Gonzalo Higuain. I nerazzurri non sembrano disposti a mollarlo facilmente, come ha spiegato Umberto Marino a Sky prima del match col Bologna: "50 milioni? Molto di più, alziamo la posta. Godiamoci il finale di stagione, ora è prematuro parlarne. Godiamoci pure la Champions. Sta molto bene a Bergamo e fa piacere che molti club di valore internazionale siano interessati a lui".

Una valutazione da top player per l'Atalanta che lo scorso gennaio ha rinunciato a Musa Barrow, ceduto in prestito biennale con obbligo di riscatto al Bologna. "E' un ragazzo a cui teniamo molto. Purtroppo si gioca in undici e non tutti possono restare, ci fa piacere che molti di quelli che escono da qui fanno comunque bene. Il mister deve fare delle scelte, Barrow aveva bisogno di andare a giocare", il commento del direttore generale bergamasco.

La chiosa è su Josip Ilicic, una delle stelle dell'Atalanta che potrà riaverlo per il finale di stagione con anche la Champions League: "Lo aspettiamo, è importante per noi: è la firma su un quadro d'autore. Lo aspettiamo per finale di campionato e Champions, deve recuperare la condizione e prima lo fa, meglio è per tutti. Ci dà tantissima qualità".

