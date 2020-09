Josip Ilicic è tornato al centro di allenamento dell'Atalanta a Zingonia. Ad attendere lo sloveno, reduce da un'estate molto difficile a livello personale, un piccolo gruppo di sostenitori che gli hanno riservato uno striscione (" Josip mola mìa, Bergamo è con te "), tanto affetto e tanti applausi. Il ritorno di Ilicic era molto atteso , anche se occorre precisare che per rivederlo in campo bisognerà avere un po' di pazienza.

Juventus: Romero passa all'Atalanta in prestito biennale

In attesa di avere indicazioni più precise sulle tempistiche del ritorno di Ilicic alla piena attività agonistica, l'ambiente Atalanta si gode il ritorno del suo fuoriclasse. Stilare un calendario con le tappe al momento risulta estremamente complicato. Quel che è certo è che - come prima cosa - lo sloveno parlerà con i suoi compagni, con Gasperini e con lo staff medico della squadra bergamasca in modo da avere il quadro della situazione un po' più completo.