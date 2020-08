Atalanta-Inter mette in palio soldi, prestigio e record: vincere per i nerazzurri di Conte significherebbe avvicinarsi agli standard di un passato vincente, mentre per la Dea è in ballo anche la storia del club.

, prestigio e record. Ai circa 26 milioni di euro previsti per la squadra che si piazzerà dietro la Juventus, si sommano infatti una serie di primati che per i nerazzurri di Conte significherebbero avvicinarsi agli standard di un passato vincente, mentre per la Dea è in ballo anche la storia del club.

Il secondo posto

Serie A Volata per il secondo posto: Atalanta-Inter (Lazio permettendo), storia contro cronaca DA 14 ORE

Per Conte è il primo dei perdenti, Gasperini invece ha dichiarato che gli interessa eccome. Nessuno dei due bluffa perché la mentalità di Conte è arcinota così come la storia dei due club. Sarebbe, però, un errore pensare che la seconda piazza non importi all'ex allenatore del Chelsea. L'Inter, infatti, non la ottiene dalla stagione post Triplete, quella di Benitez e Leonardo: nel 2011 la rincorsa al Milan non si concretizzò, ma da allora la Beneamata iniziò a precipitare. L'Atalanta, al contrario, non è mai arrivata al secondo posto in Serie A: il record è il terzo, stabilito nella passata stagione.

Play Icon WATCH Conte: "Il secondo posto è il primo dei perdenti, la storia la scrive chi vince" 00:00:52

Conte e le partenze dei tecnici dell'Inter

Conte quindi sa bene che arrivare secondo, nella sua prima annata a Milano, vorrebbe dire chiudere un percorso positivo, guadagnare fiducia in vista dell'imminente Europa League e porre le basi per la stagione 2020-2021. I suoi numeri parlano chiaro e vincendo a Bergamo l'Inter toccherebbe quota 82, il bottino finale dell'Inter del Triplete targata José Mourinho.

TECNICO PUNTI DOPO 37 GIORNATE Aldo Olivieri 83 Giovanni Invernizzi 82* José Mourinho 81 Antonio Conte 79 Hector Cuper 78* Luigi Simoni 76* Alfredo Foni 75* Arpad Weisz 74* Roberto Mancini 71

Fonte: Transfermarkt

* Punti totalizzati su due campionati

Le migliori partenze nella storia degli allenatori dell'Inter sorridono a Conte che potrebbe entrare nell'élite. Olivieri, all'inizio degli anni '50, non riuscì a vincere il campionato, mentre per Invernizzi e Mourinho parliamo di Inter vincenti. La maggior parte di questi tecnici hanno totalizzato i punti che vedete in tabella a cavallo tra due campionati perché la Serie A presentava meno di 38 giornate.

Play Icon WATCH Conte: "Atalanta-Inter? In campo senza calcoli, sarà una partita a viso aperto" 00:01:00

Miglior attacco contro miglior difesa

Il miglior attacco del campionato (98 gol) sfida il secondo (79). Gasp vede quota 100 ma dovrà superare la miglior difesa del torneo (36 reti subite). L’Atalanta viene da sette successi consecutivi in casa in Serie A e potrebbe stabilire il suo record di vittorie interne di fila nella competizione (dati Opta). Dal canto suo, per la seconda volta nella sua storia, l’Inter ha vinto almeno 12 trasferte in una stagione di Serie A: la precedente occasione nel 2006-07 (15 nell'anno del record di Mancini). Potrebbe, inoltre, diventare la seconda squadra di sempre ad arrivare a 13 successi esterni in un singolo campionato senza terminare il torneo in prima posizione (dopo il Napoli nel 2016-17 e 2017-18).

Lukaku e Lautaro Martinez, Inter Credit Foto Getty Images

Lukaku vs Zapata, ma non solo...

Atalanta-Inter sarà anche il confronto tra due bomber formidabili. Romelu Lukaku è a quota 15 gol in trasferta in questo campionato: solo due giocatori nella storia della competizione sono riusciti a fare meglio in una singola stagione di Serie A in gare fuori casa: Zlatan Ibrahimovic (nel 2011-12) e Ciro Immobile (nel 2017-18 e nel torneo in corso), entrambi a quota 16. L’Inter potrebbe chiudere questa stagione di Serie A con due giocatori con almeno 15 gol segnati per la prima volta dal 1958-59, con Angelillo e Firmani (al momento Lautaro Martínez è a 14, Romelu Lukaku a 23). Duvan Zapata insegue con 18 sigilli ma la Dea sa mandare in gol tutti i suoi effettivi. Vi basterà pensare a Robin Gosens, il difensore che ha preso parte a più gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, al pari di Trent Alexander-Arnold (entrambi 17); per l’esterno dell’Atalanta otto reti e nove assist.

Play Icon WATCH Conte: "Dopo Sassuolo e Bologna mi sono arrabbiato, Lukaku è da football americano" 00:01:45

L'eterno dente avvelenato di Gasp

Queste due squadre hanno segnato gol di testa in quantità industriale in campionato. Il dato parziale a una giornata dalla fine dice che la squadra di Conte è davanti a quella di Gasperini per 19 a 14.

Difficile non dare il massimo dei voti all'Atalanta. Abbiamo fatto risultati con continuità, qualità e ottenendo dei record che ci sono stati riconosciuti. Ma nel calcio si guarda avanti. Dobbiamo avere una buona concentrazione per una sfida contro una squadra indubbiamente forte. Arrivare davanti a loro sarebbe per noi un grandissimo prestigio [Gian Piero Gasperini]

Si sa, per Gasperini contro l'Inter non sarà mai una partita come le altre. Niente calcoli dunque, per la Champions c'è tempo e arrivare davanti ai nerazzurri milanesi sarebbe un'altra piccola rivincita per il dentista...

Play Icon WATCH La rivincita di Gasperini: dall'incubo Inter all'impresa storica, San Siro è ai suoi piedi 00:01:11

Serie A Conte: "Contro l'Atalanta ci sarà da soffrire, ma l'obiettivo è far soffrire loro" DA 15 ORE