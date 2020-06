I bergamaschi vanno sotto di due gol subito, ma poi rimontano: a segno Gosens, Malinovskyi e Palomino. Nerazzurri a quattro punti dall'Inter, Lazio a quattro lunghezze dalla capolista bianconera

Cade la Lazio a Bergamo e inciampa nella sua tanto desiderata ripartenza. Vola l'Atalanta, che dopo aver rifilato quattro gol al Sassuolo, ne mette a referto tre e rimonta le due reti subite nel fulmineo avvio biancoceleste. La Dea sta meglio fisicamente, cresce alla distanza e dimostra di essere una squadra di altissimo livello, capace di aver giá segnato 77 gol e di insidiare addirittura il terzo posto dell'Inter. La banda di Gasperini (squalificato e in tribuna) soffre l'avvio di quella di Inzaghi e si prende la scena nella ripresa, trascinata dalla tecnica di Gomez e Malinovskyi. Lazio che paga una condizione non ottimale di alcuni suoi elementi chiave e che ora vede la Juve allungare in classifica. C'é tutto il tempo per rimediare a questo imprevisto ko.

Il tabellino di Atalanta-Lazio 3-2

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (Dal 69' Castagne); Malinovskyi (Dal 78' Ilicic), Gomez; Zapata (Dal 69' Muriel). All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (Dal 77' Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi (Dal 60' Parolo), Luis Alberto (Dal 77' Anderson), Jony (Dal 77' Lukaku); Correa (Dal 55' Caicedo), Immobile. All. Inzaghi

Gol: 5' aut. De Roon (A), 11' Milinkovic-Savic (L), 38' Gosens (A), 66' Malinovskyi (A), 80' Palomino (A)

Ammoniti: Toloi, De Roon, Milinkovic-Savic, Patric

Arbitro: Daniele Orsato (Sezione di Schio)

La cronaca in 9 momenti chiave

5' - GOL! Lancio lungo per Lazzari, che affonda e crossa sul secondo palo, De Roon tentando di anticipare Jony infila nella propria porta. Autorete. 0-1 LAZIO.

11' - MILINKOVIC-SAVIC! GOL! 0-2! Contrasto al limite vinto da Luis Alberto, palla a Milinkovic che calcia alla grande da fuori. Palla all'angolo.

26' - Immobile! Occasionissima Lazio in contropiede. Luis Alberto di tacco per Immobile, che dal limite spara col destro a giro. Palla fuori di un soffio.

28' - Ecco l'Atalanta. Gomez, tunnel, destro secco: Strakosha respinge, Zapata nel tap-in mette fuori. Enorme chance.

29' - Ancora Immobile! Altra grande ripartenza della Lazio: Lazzari serve Immobile, che peró mette fuori da centro area.

31' - Strakosha. Bravissimo in tuffo sul sinistro insidioso da fuori di Malinovskyi!

38' - GOSENS! GOL! 1-2 Atalanta! Accorciano i bergamaschi. Cross di Hateboer e stacco perfetto di Gosens, che infila all'angolino.

66' - GOL! 2-2! Sinistro potente da fuori di Ruslan Malinovskyi e palla all'incrocio. Che conclusione, che violenza.

80' - PALOMINO! GOL! 3-2 Atalanta che la ribalta. Corner di Gomez, male Strakosha, Palomino di testa insacca sul secondo palo.

La statistica

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A nel corso dei primi 15 minuti di gioco (otto), mentre solo il Bologna (otto) ne ha subiti di più dell'Atalanta (sei) nell'intervallo temporale. (Opta).

Il migliore

Ruslan MALINOVSKYI - É uno dei pochi a mettersi in luce tra i bergamaschi nel primo tempo. Gran sinistro, ottime intuizioni e poi la conclusione portentosa del 2-2. Un gioiello.

Il peggiore

Tomas STRAKOSHA - Bene nel primo tempo, poi sorpreso dalla bordata di Malinovskyi e infine impreciso sul 3-2 di Palomino. Sbaglia il tempo dell'uscita e il difensore ne approfitta, errore grave.

