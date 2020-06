Atalanta-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Le ultime sette sfide in Serie A tra Atalanta e Lazio hanno visto 29 gol, una media di 4.1 per incontro – parziale in cui entrambe le formazioni hanno ottenuto due successi (3N).

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Serie A Gasperini: "Tenevamo alla vittoria. Final 8 di Champions? Penso a portare l'Atalanta al 4° posto" DA 4 ORE

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Czyborra, Ilicic

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic

Statistiche Opta

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare di Serie A contro la Lazio (2V, 3N), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitta contro i biancocelesti è stata tra il 1977 e il 1992 (14).

Le ultime sette sfide in Serie A tra Atalanta e Lazio hanno visto 29 gol, una media di 4.1 per incontro – parziale in cui entrambe le formazioni hanno ottenuto due successi (3N).

L’Atalanta è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (3V, 2N), parziale in cui ha segnato 12 reti, una media di due a incontro.

La Lazio è imbattuta da 21 partite di campionato (17V, 4N): in tutte le ultime quattro occasioni in cui una squadra ha registrato una serie così lunga all’interno di una singola stagione in Serie A ha poi vinto lo Scudetto.

La Lazio ha ottenuto finora 62 punti in 26 partite: in precedenza, nell’era dei tre punti a vittoria, su otto squadre capaci di fare altrettanto, o meglio, solo il Napoli nel 2017/18 non ha vinto lo Scudetto.

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime nove trasferte di campionato, grazie a sette vittorie e due pareggi: i biancocelesti hanno fatto meglio solo nel 2003, quando raggiunsero la propria striscia record di 12 con Roberto Mancini alla guida.

Le ultime nove reti della Lazio in campionato sono state messe a segno da ben otto giocatori diversi, solo Immobile ha segnato due reti nel parziale.

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha fornito 12 assist in questo campionato, a meno due dal suo record personale del 2017/18 – tuttavia solo uno di questi passaggi vincenti è arrivato nelle 10 gare più recenti.

Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez ha segnato quattro gol e fornito quattro assist contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel campionato italiano, nel novembre 2012 con la maglia del Catania.

Tutti i quattro gol di Ciro Immobile contro l’Atalanta in Serie A sono arrivati con la maglia della Lazio, inclusa una doppietta nella gara di andata.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Una super Atalanta stende il Sassuolo: 4-1 con doppietta di Zapata. Gasp consolida il 4° posto DA 5 ORE