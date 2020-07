La squadra di Gasperini vince ancora (nona vittoria consecutiva considerando tutte le competizioni), piega con due reti nella ripresa il Napoli di Gattuso e continua la sua magica scalata. Grande partita di Gomez, quarto posto e nuova qualificazione alla Champions League ormai a un passo

Dea no limits.La squadra di Gasperini prosegue nella sua interminabile striscia vincente, iniziata pre lockdown e ancora aperta. Anche il Napoli di Gattuso, apparso tra le formazioni piú in forma in questa calda estate di Serie A, nonostante un buon primo tempo si deve arrendere alla banda del Gasp. L'Atalanta si é gestita, ha respirato e nella ripresa ha aumentato per 20 minuti il ritmo, trovando le due reti dii Pasalic e Gomez. Un 2-0 che spegne le ambizioni di rimonta Champions degli azzurri e che invece rende granitico il quarto posto per i bergamaschi, sempre piú in volo verso nuovi confini inesplorati.

Il tabellino di Atalanta-Napoli 2-0

Serie A Le pagelle di Atalanta-Napoli 2-0: Gomez elettrico, migliora Caldara, male Fabian Ruiz DA 25 MINUTI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (Dall'88' Sutalo), Caldara (Dal 72' Palomino), Djimsiti (Dall'82' Hateboer); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (Dall'88' Tameze), Gomez (Dall'88' Muriel); Duvan Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina (Dal 30' Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme (Dal 73' Lobotka), Zielinski, Politano (Dal 73' Callejon), Mertens (Dal 58' Milik), Insigne (Dal 58' Lozano). All. Gattuso

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 47' Pasalic (A), 56' Gosens (A)

Assist: Gomez, Toloi

Ammoniti: Mario Rui, Toloi

Pasalic dopo il gol segnato in Atalanta-Napoli Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

16' - Sinistro da fuori basso improvviso di Gomez: bravo Ospina all'angolino a respingere.

47' - PASALIC! GOL! 1-0 Atalanta! Cross di Gomez perfetto da destra e colpo di testa del centrocampista tutto solo in mezzo all'area.

56' - GOSENS! GOL! 2-0 Atalanta. Castagne per Toloi, tiro sbagliato che finisce sul lato sinistro per Gosens: mancino potente che batte Meret.

69' - Tacco geniale di Zielinski per Fabian Ruiz, che con grande spazio, dal limite, sbaglia il mancino. Palla a lato, ottima chance sprecata.

La statistica

L’Atalanta ha vinto sette partite consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A

Il momento social

Il migliore

Alejandro GOMEZ - Il piú ispirato nel primo tempo della Dea. Va al tiro, dribbla, svaria. Ad inizio ripresa con una magia serve l'assist a Pasalic, il quindicesimo del suo campionato. Un trascinatore, un leader.

Il peggiore

Fabian RUIZ - Si inserisce e gestisce. Ottimo il palleggio con Demme. Sbaglia in uscita ad avvio ripresa, concedendo l'azione del gol alla Dea. Errore grave. Poi spreca anche la chance di riaprire la partita a 20 dalla fine. Male.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A 00:01:19

